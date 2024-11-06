Трамп заявив, що став обраним президентом США

Про це він заявив у своїй промові, передає "Голос Америки".

"Це рух, якого ще ніхто не бачив раніше. Це був найбільший політичний рух за всі часи. Зараз він вийде на новий рівень важливості. Ніхто не думав, що це можливо", - заявив Трамп.

Дональд Трамп назвав це "політичною перемогою", яку Сполучені Штати ще не бачили.

Він також подякував американському народу, який віддав голоси за нього: "Я буду боротися за ваші родини, за ваше майбутнє. Це буде золота ера Америки. Це надзвичайна перемога американського народу, яка допоможе повернути велич Америки".

Зауважимо, що офіційні результати президентських виборів у США ще не були оприлюднені.

"Ми зробили дещо історичне, ми здолали перешкоди, які здавалося неможливим здолати. Зараз вже зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним вашим 47-м президентом, як і вашим 45-м президентом", - заявив Трамп.

Натомість прихильники Трампа під час його промови неодноразово скандували "США, США".

Крім цього, під час своєї промови Трамп запросив на сцену найближчих соратників, зокрема дружину Меланію, кандидата у віцепрезиденти Джеймс-Ді Венса та американського мільярдера Ілона Маска.