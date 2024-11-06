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Трамп заявив, що став обраним президентом США

Катерина Єсікова
6 листопада, 2024 середа
09:32
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти від Республіканської партії США Дональд Трамп заявив, що став 47-м президентом Сполучених Штатів

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Про це він заявив у своїй промові, передає "Голос Америки".

"Це рух, якого ще ніхто не бачив раніше. Це був найбільший політичний рух за всі часи. Зараз він вийде на новий рівень важливості. Ніхто не думав, що це можливо", - заявив Трамп.

Дональд Трамп назвав це "політичною перемогою", яку Сполучені Штати ще не бачили. 

Він також подякував американському народу, який віддав голоси за нього: "Я буду боротися за ваші родини, за ваше майбутнє. Це буде золота ера Америки. Це надзвичайна перемога американського народу, яка допоможе повернути велич Америки".

Зауважимо, що офіційні результати президентських виборів у США ще не були оприлюднені.

"Ми зробили дещо історичне, ми здолали перешкоди, які здавалося неможливим здолати. Зараз вже зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним вашим 47-м президентом, як і вашим 45-м президентом", - заявив Трамп.

Натомість прихильники Трампа під час його промови неодноразово скандували "США, США".

Крім цього, під час своєї промови Трамп запросив на сцену найближчих соратників, зокрема дружину Меланію, кандидата у віцепрезиденти Джеймс-Ді Венса та американського мільярдера Ілона Маска.

  • У Сполучених Штатах Америки відбуваються президентські вибори. Громадяни обирають лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США стане Камала Гарріс або Дональд Трамп.
Теги:
Новини
політика
Дональд Трамп
вибори у США
США
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