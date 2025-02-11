Україна планує до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових, - Шмигаль

Про це він сказав на засіданні уряду 11 лютого.

"Другий напрям у розбудові логістики на захід - це модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску. Маємо чіткі цілі - до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових", - розповів Шмигаль.

За його словами, роботи будуть проводитися в тісній співпраці з західними сусідами України.

Прем'єр-міністр розповів, що напередодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої вони домовилися сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури.

"Оновлення та розвиток пунктів пропуску також обговорили під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Є конкретні домовленості", - зазначив прем'єр.