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Головна Економіка Україна планує до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових, - Шмигаль

Україна планує до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових, - Шмигаль

Світлана Кравченко
11 лютого, 2025 вiвторок
14:27
Економіка пункт пропуску

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до 2030 року Україна значно розширить прикордонну інфраструктуру та логістику. Зокрема, планується оновити 29 наявних і збудувати 17 нових пунктів пропуску

Зміст

Про це він сказав на засіданні уряду 11 лютого.

"Другий напрям у розбудові логістики на захід - це модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску. Маємо чіткі цілі - до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових", - розповів Шмигаль.

За його словами, роботи будуть проводитися в тісній співпраці з західними сусідами України.

Прем'єр-міністр розповів, що напередодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої вони домовилися сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури. 

"Оновлення та розвиток пунктів пропуску також обговорили під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Є конкретні домовленості", - зазначив прем'єр.

  • Ще у квітні 2024 року Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Денис Шмигаль
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