Україна планує до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та збудувати 17 нових, - Шмигаль
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до 2030 року Україна значно розширить прикордонну інфраструктуру та логістику. Зокрема, планується оновити 29 наявних і збудувати 17 нових пунктів пропуску
Про це він сказав на засіданні уряду 11 лютого.
"Другий напрям у розбудові логістики на захід - це модернізація прикордонної інфраструктури та пунктів пропуску. Маємо чіткі цілі - до 2030 року оновити 29 пунктів пропуску та побудувати 17 нових", - розповів Шмигаль.
За його словами, роботи будуть проводитися в тісній співпраці з західними сусідами України.
Прем'єр-міністр розповів, що напередодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої вони домовилися сприяти подальшому розвитку прикордонної інфраструктури.
"Оновлення та розвиток пунктів пропуску також обговорили під час зустрічі з президенткою Європейського інвестиційного банку Надією Кальвіно. Є конкретні домовленості", - зазначив прем'єр.
- Ще у квітні 2024 року Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.41 Купівля 41.41Продаж 41.92
- EUR Купівля 42.74Продаж 43.47
- Актуальне
- Важливе