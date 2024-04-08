На українсько-угорському кордоні відкриють новий пункт пропуску
Україна та Угорщина погодили відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" для легкового транспорту, а на пункті "Лужанка – Берегшурань" з'явиться можливість для руху порожніх вантажівок, маса яких становить понад 7,5 тонни
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначено, що відповідні зміни до Угоди про контроль прикордонного руху були підписані віцепрем’єром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та послом Угорщини в Україні Хеізером Анталом.
"Підписані зміни до Угоди з Угорщиною дозволяють нам розпочати планування проєктних та інфраструктурних робіт для запуску нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" та забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці". Також, ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда – Берегдароц", щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону. Паралельно з цим працюємо, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною. Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону", - розповів Кубраков.
У відомстві наголошують, що проєкт має бути ратифікований після підписання змін до Угоди.
Наразі Україна має 5 чинних пунктів пропуску з Угорщиною. Вантажівки масою понад 7,5 тонни пропускають лише на пункті "Чоп – Захонь".
"Туди прямують як завантажені транспортні засоби, так і порожні. Щоденно його перетинає на виїзд з України близько 220 вантажівок", - резюмують у Міністерстві.
- 23 лютого Кабінет міністрів ухвалив рішення про відкриття нового пункту пропуску "Велика Паладь - Надьгодош" на кордоні з Угорщиною.
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