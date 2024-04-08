На українсько-угорському кордоні відкриють новий пункт пропуску

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Зазначено, що відповідні зміни до Угоди про контроль прикордонного руху були підписані віцепрем’єром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим та послом Угорщини в Україні Хеізером Анталом.

"Підписані зміни до Угоди з Угорщиною дозволяють нам розпочати планування проєктних та інфраструктурних робіт для запуску нового пункту пропуску "Велика Паладь – Надьгодош" та забезпечення руху порожніх вантажівок на "Лужанці". Також, ми розглядаємо можливість будівництва нового вантажного пункту пропуску "Дийда – Берегдароц", щоб збільшити пропускну здатність українсько-угорського кордону. Паралельно з цим працюємо, щоб розпочати предметні перемовини щодо запровадження спільного митного та прикордонного контролю з Угорщиною. Це дозволить нам пришвидшити контрольні процедури та зменшити час на перетин кордону", - розповів Кубраков.

У відомстві наголошують, що проєкт має бути ратифікований після підписання змін до Угоди.

Наразі Україна має 5 чинних пунктів пропуску з Угорщиною. Вантажівки масою понад 7,5 тонни пропускають лише на пункті "Чоп – Захонь".

"Туди прямують як завантажені транспортні засоби, так і порожні. Щоденно його перетинає на виїзд з України близько 220 вантажівок", - резюмують у Міністерстві.