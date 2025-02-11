Кличко заявив про тиск на місцеве самоврядування з боку правоохоронних органів

Про це він сказав на форумі "Демократична стійкість України під час війни та в період відновлення", передає кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.

Щодо обшуків у Київраді та КМДА Кличко заявив, що влада співпрацює з правоохоронними органами й надає усю інформацію. Також він доручив провести аудит усіх рішень Київради, земельних рішень, здійснити внутрішню перевірку Департаменту земельних ресурсів, а за його результатами пообіцяв поінформувати громадськість.

"А що стосується діяльності правоохоронних органів і місцевого самоврядування... У нас уже була заява від Асоціації міст України про постійні випадки, й таких випадків, на жаль, тисячі. І ми вважаємо, що це тиск на місцеве самоврядування через правоохоронні органи, кількість кримінальних справ без будь-яких підстав. І також відсторонення мера Ірпеня", - сказав Кличко.

"Мер Рівного, мер Чернігова... Таких прикладів багато. У нас на сьогодні 278 громад без мерів", - додав він.

Обшуки в Київраді та КМДА: що відомо

6 лютого Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою провели обшуки у Київській міській раді та КМДА. ЗМІ писали, що обшуки були пов'язані з бізнесменом Денисом Комарницьким.

Серед інших підозрюваних у справі про заволодіння землею у центрі Києва заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин, чинні депутати КМР, перший заступник і заступник директора комунальних підприємств, четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи разом з Комарницьким підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що Комарницький перебуває у розшуку, але намагається виїхати з України.

Пізніше співробітники НАБУ оголосили у розшук Дениса Комарницького.

Також відомо, що НАБУ і САП у межах операції "Чисте місто" щодо корупції у Київській міськраді провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб і вилучили $6,4 млн, €630 тис. та 800 тис. грн.