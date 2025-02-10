Ексдепутата Київради Дениса Комарницького оголосили у розшук

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

"На підставі постанови детектива НАБУ у розшук оголошено колишнього депутата Київської міської ради, підозрюваного у створенні та керуванні злочинною організацією з метою заволодіння столичною землею", - йдеться у дописі.

Правоохоронці нагадали, що колишнього посадовця та ще 9 учасників злочинної організації викрили 6 лютого 2025 року.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про Комарницького

Денис Комарницький - лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років. Після виборів до Верховної Ради у 2019 році він отримав статус - "смотрящий за Києвом". Його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Що передувало

6 лютого Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою провели обшуки у Київській міській раді та КМДА. ЗМІ писали, що обшуки були пов'язані з бізнесменом Денисом Комарницьким.

Серед інших підозрюваних у справі про заволодіння землею у центрі Києва заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин, чинні депутати КМР, перший заступник і заступник директора комунальних підприємств, четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи разом з Комарницьким підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що Комарницький перебуває у розшуку, але намагається виїхати з України.