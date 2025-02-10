Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кримінал Операція "Чисте місто": в НАБУ розповіли, що ексдепутат Київради Комарницький намагається покинути країну
Ексклюзив

Операція "Чисте місто": в НАБУ розповіли, що ексдепутат Київради Комарницький намагається покинути країну

Світлана Кравченко
10 лютого, 2025 понедiлок
14:11
Кримінал Голова НАБУ Семен Кривонос

Директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що керівник злочинної організації, яку викрили на заволодінні багатовартісними земельними ділянками у Києві, перебуває у розшуку, але намагається виїхати з України

Зміст

Про це він розповів журналістам під час пресконференції.

"Під час операції "Чисте місто" правоохоронці затримали сімох із десяти учасників оборудок із землею у столиці. Майже всі перебувають під вартою з п'ятниці (7 лютого, - ред.). Організація вчиняла дії для заволодіння дороговартісною землею у Києві, використовуючи так звану туалетну схему. Це, коли реєструється начебто обʼєкт нерухомості на земельній ділянці, а потім, якщо обʼєкт нерухомості дозволяє, залежно від приписів 20-ї статті Земельного кодексу, без аукціону ця земельна ділянка отримується в оренду... Також там є епізоди про заволодіння значними бюджетними коштами, які виділялися на різноманітні проєкти у межах міста Києва. Тобто ми маємо фактично викриту злочинну організацію в режимі онлайн. ", - розповів Кривонос.

За словами очільника НАБУ, жоден із фігурантів у справі земельних махінацій у Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту.

Кривонос також розповів, що організатор земельних схем у столиці - колишній депутат Київради Денис Комарницький - переховується від слідства в Україні. НАБУ вживаємо заходів щодо його пошуку. 

"За нашою інформацією, ця особа намагається зараз знайти шлях, щоб покинути територію України. До пошукової операції залучені значні сили, у тому числі працівники інших правоохоронних органів - Служби безпеки України, Національної поліції, і повідомлений особовий склад Державної прикордонної служби. Я дуже сподіваюся, що правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не змогла покинути територію України і постала перед судом", - наголосив очільник НАБУ.

Більше деталей він повідомити не зміг, адже наразі проводяться закриті судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам справи. Однак Кривонос анонсував найближчим часом публічний звіт про те, як саме вчинялися злочинна діяльність.

Що відомо про Комарницького

Денис Комарницький - лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років. Після виборів до Верховної Ради у 2019 році він отримав статус - "смотрящий за Києвом". Його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Що передувало

6 лютого Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою провели обшуки у Київській міській раді та КМДА. ЗМІ писали, що обшуки були пов'язані з бізнесменом Денисом Комарницьким.

Серед інших підозрюваних у справі про заволодіння землею у центрі Києва заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин, чинні депутати КМР, перший заступник і заступник директора комунальних підприємств, четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють. 

Фігурантів справи разом з Комарницьким підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.

Теги:
Новини
корупція в Україні
НАБУ
новини Києва
Читайте також:
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-6.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.34
    Купівля 41.34
    Продаж 41.86
  • EUR
    Купівля 42.77
    Продаж 43.48
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
10 лютого
14:43
Ексклюзив
Акція під КМДА
Звинувачення Білоуса: під КМДА пройшла акція протесту, влада пообіцяла відсторонити режисера
14:40
Оновлено
Окупанти вночі вдарили по Краматорську: є загиблий і постраждалі
14:36
Литва прапор
Литовці за тиждень зібрали понад €1 млн на дрони для України
14:32
Сергій Рябков
Заступник Лаврова заявив про готовність РФ обговорити з США "врегулювання в Україні"
14:29
Президент Румунії Клаус Йоганніс
Президент Румунії Йоганніс оголосив про відставку
14:11
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
РФ накопичує та перегруповує війська для подальших штурмів у Часовому Яру, - ОТУ "Луганськ"
14:08
Україна долучиться до Європейського гаманця цифрової ідентифікації до кінця 2026 року
14:03
OPINION
Хто сказав, що коней на переправі не міняють?
13:49
Придністров'я
Молдова дозволила транзит газу до Придністров'я
13:48
ССО ЗСУ створили календар-довідник на 2025 рік про рух опору
13:46
Коригував удари окупантів по Словʼянську і хотів виїхати в РФ: СБУ затримала агента ГРУ
13:40
Вступ до ТрО "заочно", легальні виїзди та "цікава" російськомовна аудиторія: Потап дав інтерв'ю Дудю
13:20
DeepSeek
Південнокорейська розвідка звинувачує китайський DeepSeek у надмірному зборі персональних даних
13:09
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Встановлюється, чи є там склад злочину": директор НАБУ Кривонос про провадження стосовно Умєрова щодо зловживання владою
12:54
Майк Волц
Відмова США від USAID не передасть вплив на світовій арені РФ і Китаю, - Волц
12:45
Ексклюзив
Семен Кривонос, директор НАБУ
"Величезна трагедія для демократії": в НАБУ прокоментували наміри Трампа закрити USAID
12:31
Ексклюзив
Всеволод Князєв
"Докази нікуди не поділися": у НАБУ розповіли про хід справи ексголови Верховного суду Князєва
12:15
Ексклюзив
Розмова для Путіна могла бути неприємною: Краєв про неоднозначну інформацію навколо телефонного контакту Трампа з очільником Кремля
12:07
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц: Україна не вступить до НАТО найближчим часом, бо США відхилили цю пропозицію
12:00
OPINION
Жоден цифровий застосунок не є ліками для хвороб суспільства
11:50
Андрій Білоус
Адвокатка акторів Молодого театру подала до суду, оскільки поліція не реєструє заяви постраждалих від Білоуса
11:41
Сі Цзіньпін погодився приїхати в Москву на святкування Дня перемоги
11:23
електроенергія, графіки відключень
Через обстріли РФ для промисловості та бізнесу до 21:00 діють обмеження потужності: ситуація в енергосистемі 10 лютого
11:04
Індія готова піти на тарифні поступки Трампу, щоб запобігти торговельній війні, - Reuters
11:03
Альбом The Weeknd Hurry Up Tomorrow очолив чарт Billboard 200 та став головним дебютом 2025 року
10:50
олова Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо
В Україну прибула голова Європейського інвестиційного банку
10:39
Передавали ворогу локації оборонців Харківщини: диякону УПЦ МП та психотерапевту оголосили підозри
10:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
Курськ може бути критичним активом для українців під час переговорів та як Європа шукає способи фінансування своїх оборонних потреб. Акценти світових ЗМІ 10 лютого
10:21
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Костянтинівка зараз буде "центром тяжіння" для ворога, - Згурець
10:05
Сергій Наєв, ЗСУ
Щоб бути готовими до відсічі на півдні, на Чонгарі мали закласти 200 тис. мін, - Наєв
10:02
OPINION
Маска непокоять "ворожі голоси"
10:02
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 10 лютого: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:56
Сергій Наєв
Наєв: Неприйнятно, що під час війни розпочинаються суди над військовими керівниками
09:33
Ексклюзив
знищені окупанти
У ворога немає потужних резервів: офіцер ЗСУ Цехоцький про Покровський напрямок
09:30
Сергій Наєв
Генерал Наєв назвав три складові, від яких залежить стабілізація ситуації на фронті
09:17
Ед Ширан
В Індії поліція зупинила імпровізований вуличний концерт Еда Ширана
09:09
ППО
Українська ППО за ніч знищила 61 з 83 російських дронів
09:01
Ексклюзив
Стела на в'їзді в Покровськ
"Немає 100% гарантій безпечного виїзду": волонтер Маховський про евакуацію людей з Покровська
08:47
окупанти крим
Окупанти в Торецьку шість разів намагалися встановити триколори РФ: ЗСУ знищили їх разом з "прапороносцями"
08:44
Німеччина уряд
У Німеччині відбулися дебати кандидатів у канцлери: серед ключових тем - війна в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV