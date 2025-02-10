Операція "Чисте місто": в НАБУ розповіли, що ексдепутат Київради Комарницький намагається покинути країну

Про це він розповів журналістам під час пресконференції.

"Під час операції "Чисте місто" правоохоронці затримали сімох із десяти учасників оборудок із землею у столиці. Майже всі перебувають під вартою з п'ятниці (7 лютого, - ред.). Організація вчиняла дії для заволодіння дороговартісною землею у Києві, використовуючи так звану туалетну схему. Це, коли реєструється начебто обʼєкт нерухомості на земельній ділянці, а потім, якщо обʼєкт нерухомості дозволяє, залежно від приписів 20-ї статті Земельного кодексу, без аукціону ця земельна ділянка отримується в оренду... Також там є епізоди про заволодіння значними бюджетними коштами, які виділялися на різноманітні проєкти у межах міста Києва. Тобто ми маємо фактично викриту злочинну організацію в режимі онлайн. ", - розповів Кривонос.

За словами очільника НАБУ, жоден із фігурантів у справі земельних махінацій у Києві не вийшов під заставу як альтернативу арешту.

Кривонос також розповів, що організатор земельних схем у столиці - колишній депутат Київради Денис Комарницький - переховується від слідства в Україні. НАБУ вживаємо заходів щодо його пошуку.

"За нашою інформацією, ця особа намагається зараз знайти шлях, щоб покинути територію України. До пошукової операції залучені значні сили, у тому числі працівники інших правоохоронних органів - Служби безпеки України, Національної поліції, і повідомлений особовий склад Державної прикордонної служби. Я дуже сподіваюся, що правоохоронна система спрацює на те, щоб ця людина не змогла покинути територію України і постала перед судом", - наголосив очільник НАБУ.

Більше деталей він повідомити не зміг, адже наразі проводяться закриті судові засідання щодо обрання запобіжного заходу фігурантам справи. Однак Кривонос анонсував найближчим часом публічний звіт про те, як саме вчинялися злочинна діяльність.

Що відомо про Комарницького

Денис Комарницький - лідер фракції "Блоку Леоніда Черновецького" у Київраді 2008-2010 років. Після виборів до Верховної Ради у 2019 році він отримав статус - "смотрящий за Києвом". Його ім'я регулярно спливало у скандалах, пов’язаних із непрозорими забудовами та розподілом міських ресурсів.

Зокрема, він був бенефіціаром компанії-генпідрядника будівництва Подільського мостового переходу в Києві, кошторисна вартість якого рішенням Київради зросла з 11,2 млрд грн до 19,9 млрд грн.

Що передувало

6 лютого Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою провели обшуки у Київській міській раді та КМДА. ЗМІ писали, що обшуки були пов'язані з бізнесменом Денисом Комарницьким.

Серед інших підозрюваних у справі про заволодіння землею у центрі Києва заступник голови Київської міської державної адміністрації, голова та член постійної комісії КМР з питань архітектури, містопланування і земельних відносин, чинні депутати КМР, перший заступник і заступник директора комунальних підприємств, четверо громадян, про посаду яких правоохоронні органи не повідомляють.

Фігурантів справи разом з Комарницьким підозрюють у тому, що вони заволодівали цінною столичною землею під забудову та повністю впливали на рішення місцевої влади про надання прав на землю. Схема полягала в тому, що фігуранти шукали перспективні земельні ділянки та реєстрували право власності на неіснуючі будинки нібито на цих територіях на підставних людей. Потім до міськради подавали заяви про те, щоб надати їм права власності на земельні ділянки для обслуговування цих споруд — так уникали торгів.

За даними слідства, протягом 2023-2024 років фігуранти незаконно вивели з власності територіальної громади Києва землю в центрі міста вартістю 11,6 мільйона гривень.