РФ для покарання відправляє окупантів на штурми островів Херсонщини, - "Атеш"
Російське військове командування використовує штурми островів у Херсонській області як спосіб покарання для окупантів
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Зазначається, що відправлення окупантів на завдання до островів Херсонщини стає не лише бойовою операцією, а й формою покарання.
"У зону практично гарантованої загибелі командири відправляють "зальотчиків", порушників дисципліни і навіть тих, хто відмовляється здавати гроші в "общак" підрозділів", - встановили партизани.
Натомість окупанти намагаються уникнути штурмів будь-якими способами - від підкупу командирів до поломки військової техніки.
Раніше партизани "Атеш" повідомляли, що російські загарбники розміщують військову техніку в захоплених будинках українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області.
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