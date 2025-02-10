РФ для покарання відправляє окупантів на штурми островів Херсонщини, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що відправлення окупантів на завдання до островів Херсонщини стає не лише бойовою операцією, а й формою покарання.

"У зону практично гарантованої загибелі командири відправляють "зальотчиків", порушників дисципліни і навіть тих, хто відмовляється здавати гроші в "общак" підрозділів", - встановили партизани.

Натомість окупанти намагаються уникнути штурмів будь-якими способами - від підкупу командирів до поломки військової техніки.