На ТОТ Херсонщини окупанти розміщують військову техніку в захоплених будинках українців, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" фіксують, як окупанти розміщують військову техніку у захоплених будинках мешканців Херсонської області. Часто на таке "зберігання" заганяється бронетехніка, військові вантажівки і навіть РСЗВ. Особливо цінні зразки озброєння вони намагаються прикрити маскувальними мережами", - йдеться в матеріалі.

Партизани стверджують, що окупанти систематично прикриваються цивільними, що є грубим порушенням Женевської конвенції.

"Але всі їхні дії ми фіксуємо та передаємо Силам оборони України – нікому не вдасться уникнути відповідальності!" - додали в "Атеш".