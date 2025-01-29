На ТОТ Херсонщини окупанти розміщують військову техніку в захоплених будинках українців, - "Атеш"
Російські загарбники розміщують військову техніку в захоплених будинках українців на тимчасово окупованих територіях Херсонської області
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Агенти "Атеш" фіксують, як окупанти розміщують військову техніку у захоплених будинках мешканців Херсонської області. Часто на таке "зберігання" заганяється бронетехніка, військові вантажівки і навіть РСЗВ. Особливо цінні зразки озброєння вони намагаються прикрити маскувальними мережами", - йдеться в матеріалі.
Партизани стверджують, що окупанти систематично прикриваються цивільними, що є грубим порушенням Женевської конвенції.
"Але всі їхні дії ми фіксуємо та передаємо Силам оборони України – нікому не вдасться уникнути відповідальності!" - додали в "Атеш".
- Напередодні партизани повідомляли, що в тимчасово окупованій Запорізькій області російський ворог заселяється у покинуті квартири українців, які використовують як склади для боєприпасів.
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