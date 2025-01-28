На Запоріжжі окупанти використовують будинки українців як склади для боєприпасів, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Так, окупанти дедалі частіше почали заселятися в будинки українців у районі населених пунктів Молочанськ, Михайлівка та Розівка Запорізької області.

Значну частину будинків, як кажуть агенти, росіяни використовують як склади для боєприпасів. До них щодня приїжджають військова поліція та співробітники ФСБ, спостерігається постійне переміщення цинків з патронами, гранатами та мінами.

"Як завжди, росіяни роблять усе можливе, щоб ховатися серед мирного населення. Але запевняємо вас, це їм не допоможе: усю логістику боєприпасів буде порушено завдяки злагодженій роботі наших агентів і професіоналізму Сил Оборони!" - запевнили партизани.