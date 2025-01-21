Окупанти на Запорізькому напрямку кажуть про нестерпні умови, був випадок розстрілу командира, - "Атеш"

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За словами окупантів, умови служби на Запорізькому напрямку нестерпні - до них постійно застосовують тортури й залякування, вилучають мобільні телефони. Командири за все вимагають хабарі, а іноді просто відбирають зарплатні картки в рядових солдатів.

Так, один з інцидентів стався 14 січня в 64-й ОМСБр біля населеного пункту Гуляйполе, окупованої частини Запорізької області. Механік-водій із автомата Калашникова калібру 5,45 мм поранив сержанта і застрелив командира свого відділення гранатометного взводу.

Наразі військові командування намагається запровадити нові обмеження щодо контролю особистої зброї через цей випадок.