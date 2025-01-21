Окупанти на Запорізькому напрямку кажуть про нестерпні умови, був випадок розстрілу командира, - "Атеш"
Російські окупанти через нестерпні умови на Запорізькому напрямку вчиняють самосуд - один із солдатів поранив сержанта та застрелив командира
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
За словами окупантів, умови служби на Запорізькому напрямку нестерпні - до них постійно застосовують тортури й залякування, вилучають мобільні телефони. Командири за все вимагають хабарі, а іноді просто відбирають зарплатні картки в рядових солдатів.
Так, один з інцидентів стався 14 січня в 64-й ОМСБр біля населеного пункту Гуляйполе, окупованої частини Запорізької області. Механік-водій із автомата Калашникова калібру 5,45 мм поранив сержанта і застрелив командира свого відділення гранатометного взводу.
Наразі військові командування намагається запровадити нові обмеження щодо контролю особистої зброї через цей випадок.
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку місця дислокації ворожих катерів у тимчасово окупованому Криму. РФ планує перекинути їх на Херсонський напрямок.
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