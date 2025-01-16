Партизани розвідали місце дислокації російських катерів у Криму, які ворог планує перекинути на Херсонський напрямок

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що 91 бригада 4 дивізіону річкових катерів ЗС РФ базується на мисі Тарханкут біля населеного пункту Оленівка. Там розташовані військові катери, спецтехніка і розміщується особовий склад.

Наразі там відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок.