Партизани розвідали місце дислокації російських катерів у Криму, які ворог планує перекинути на Херсонський напрямок
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку місця дислокації ворожих катерів у тимчасово окупованому Криму. РФ планує перекинути їх на Херсонський напрямок
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що 91 бригада 4 дивізіону річкових катерів ЗС РФ базується на мисі Тарханкут біля населеного пункту Оленівка. Там розташовані військові катери, спецтехніка і розміщується особовий склад.
Наразі там відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок.
- У тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму, російські загарбники розміщують свої опорні пункти у занедбаній багатоповерховій будівлі біля узбережжя.
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