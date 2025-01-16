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Партизани розвідали місце дислокації російських катерів у Криму, які ворог планує перекинути на Херсонський напрямок

Катерина Єсікова
16 січня, 2025 четвер
07:16
Війна з Росією

Партизанський рух "Атеш" провів розвідку місця дислокації ворожих катерів у тимчасово окупованому Криму. РФ планує перекинути їх на Херсонський напрямок

Зміст

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що 91 бригада 4 дивізіону річкових катерів ЗС РФ базується на мисі Тарханкут біля населеного пункту Оленівка. Там розташовані військові катери, спецтехніка і розміщується особовий склад.

Наразі там відбувається підготовка техніки та навчання особового складу. Надалі окупанти планують перекинути катери на Херсонський напрямок.

  • У тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму, російські загарбники розміщують свої опорні пункти у занедбаній багатоповерховій будівлі біля узбережжя.
Теги:
Новини
Крим
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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