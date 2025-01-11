Окупанти в Криму розміщують опорні пункти у занедбаних багатоповерхівках, - "Атеш"
У тимчасово окупованій Євпаторії, що в Криму, російські загарбники розміщують свої опорні пункти у занедбаній багатоповерховій будівлі біля узбережжя
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Як зазначається, агент руху розвідав опорний пункт окупантів і виявив, що цю територію взяли під охорону, обладнали позиції для спостереження та стрілянини.
Також біля пункту зафіксовано військову техніку та особовий склад.
"Розміщення військових об'єктів у цивільній забудові у Криму вже стало системним явищем. Крім того, такими діями окупанти переслідують кілька цілей – не лише "оборону" півострова, а й банальне "віджимання" різних об'єктів для свого збагачення", - наголошують в "Атеш".
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