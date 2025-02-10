Головною темою на Мюнхенській конференції стане війна в Україні, - держсекретар Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо розповів, що головною темою Мюнхенської безпекової конференції стане війна в Україні
Про це він заявив в інтерв’ю SiriusXM Patriot.
"На цю конференцію приїжджають люди з усього світу - лідери з усього світу. Але головною темою для всіх буде війна в Україні, і президент висловився дуже чітко", - каже Рубіо.
За його словами, президент США Дональд Трамп заявив, що війна в Україні має закінчитися.
"Він збирається почати прокладати широкий шлях вперед, і він хоче, щоб ця війна закінчилася. Закінчення війни було б в інтересах усіх, тому, очевидно, ми будемо обговорювати це з міністрами закордонних справ та іншими лідерами", - наголосив держсекретар.
Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 14-16 лютого. Раніше спецпредставник Трампа з питань України та РФ Кіт Келлог заявляв, що візьме участь у безпековій конференції в Мюнхені, де говоритиме про припинення російсько-української війни. Імовірно, Келлог відвідає Київ після Мюнхенської конференції з безпеки, приблизно наприкінці лютого. Українські ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента повідомляли, що Кіт Келлог може здійснити свій перший візит в Україну 20 лютого.
- Раніше повідомляли, що віцепрезидент США Венс здійснить перший закордонний візит та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції
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