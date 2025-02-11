Трамп заявив, що згідно з його планом палестинці не матимуть права повернутися в Газу

Про це інформує Reuters, посилаючись на інтерв'ю Fox News.

Трамп зазначив, що вважає, що міг би домовитися з Йорданією і Єгиптом про прийняття переміщених палестинців, оскільки, за його словами, США дають цим країнам "мільярди й мільярди доларів на рік".

Відповідаючи на запитання, чи матимуть палестинці право повернутися до Гази, Трамп відповів заперечно.

"Ні, вони не зможуть, тому що у них буде набагато краще житло. (...) Я говорю про будівництво постійного місця для них", - заявив він.

Президент США додав, що на відновлення Гази підуть роки.