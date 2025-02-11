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Головна Світ Трамп заявив, що згідно з його планом палестинці не матимуть права повернутися в Газу

Трамп заявив, що згідно з його планом палестинці не матимуть права повернутися в Газу

Ольга Бабишена
11 лютого, 2025 вiвторок
02:08
Світ Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що палестинці не матимуть права на повернення до сектору Гази відповідно до його плану відновлення

Зміст

Про це інформує Reuters, посилаючись на інтерв'ю Fox News. 

Трамп зазначив, що вважає, що міг би домовитися з Йорданією і Єгиптом про прийняття переміщених палестинців, оскільки, за його словами, США дають цим країнам "мільярди й мільярди доларів на рік". 

Відповідаючи на запитання, чи матимуть палестинці право повернутися до Гази, Трамп відповів заперечно. 

"Ні, вони не зможуть, тому що у них буде набагато краще житло. (...) Я говорю про будівництво постійного місця для них", - заявив він. 

Президент США додав, що на відновлення Гази підуть роки.

  • Раніше Трамп заявив про наміри взяти під контроль Сектор Гази й не виключив можливості введення американських військ у регіон. Він також запропонував переселити палестинців попри те, що раніше лідери низки арабських країн не підтримали цю ідею. 
Теги:
Новини
Палестина
Близький Схід
Дональд Трамп
США
Сектор Гази
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