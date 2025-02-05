Трамп заявив, що США візьмуть під контроль Сектор Гази, а палестинців запропонував переселити

Про це повідомляє Reuters.

На пресконференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Білому домі Трамп сказав: "США візьмуть під свій контроль Сектор Газа, і ми також виконаємо з нею роботу. Ми будемо керувати ним та відповідатимемо за демонтаж усіх небезпечних бомб та іншого озброєння, що не розірвалося".

На запитання щодо можливості введення військ США до анклаву, президент США заявив, що "якщо це буде необхідно - ми це зробимо".

Трамп заявив, що Вашингтон проситиме інші сусідні країни прийняти палестинців, переміщених з Гази. З 25 січня він неодноразово просив Єгипет і Йорданію зробити це, проте ці та інші арабські країни відхилили його пропозицію.

"Ми візьмемо цей шматок. Ми збираємося його розвивати, створювати тисячі і тисячі робочих місць, і це буде щось чим може пишатися весь Близький Схід", - сказав президент США.