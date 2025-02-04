Ізраїль відправить делегацію до Катару на перемовини про наступний етап перемир'я з ХАМАС
Після низки зустрічей з американськими високопосадовцями у Вашингтоні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що відправить делегацію до Катару на перемовини про наступний етап перемир'я з ХАМАС
Про це інформує The Times of Israel.
Під час візиту до Вашингтона Нетаньягу зустрівся зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом і радником з питань національної безпеки Майклом Вальцом, щоб обговорити наступний етап угоди про перемир'я з ХАМАС.
Як зазначили в офісі Нетаньягу, ізраїльська делегація середнього рівня вирушить до Катару на цих вихідних для обговорення "технічних деталей" продовження виконання угоди.
Зустріч з американськими представниками була описана як "позитивна і дружня". У складі делегації Нетаньягу також були міністр стратегічних справ Рон Дермер, радник з нацбезпеки Цахі Ханегбі, посол в США Єхіель Лейтер і керівник апарату Цахі Браверман.
- У суботу, 1 лютого, ХАМАС звільнив трьох ізраїльських заручників — Ярдена Бібаса, Офера Кальдерона та Кіта Сігеля - в рамках угоди про перемир'я в секторі Гази. Ізраїль, своєю чергою, передав угрупованню 183 палестинських в'язнів.
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