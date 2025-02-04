Ізраїль відправить делегацію до Катару на перемовини про наступний етап перемир'я з ХАМАС

Про це інформує The Times of Israel.

Під час візиту до Вашингтона Нетаньягу зустрівся зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом і радником з питань національної безпеки Майклом Вальцом, щоб обговорити наступний етап угоди про перемир'я з ХАМАС.

Як зазначили в офісі Нетаньягу, ізраїльська делегація середнього рівня вирушить до Катару на цих вихідних для обговорення "технічних деталей" продовження виконання угоди.

Зустріч з американськими представниками була описана як "позитивна і дружня". У складі делегації Нетаньягу також були міністр стратегічних справ Рон Дермер, радник з нацбезпеки Цахі Ханегбі, посол в США Єхіель Лейтер і керівник апарату Цахі Браверман.