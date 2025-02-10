В Україну прибула голова Європейського інвестиційного банку

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Посадовицю у Києві зустрів Олександр Перцовський - голова правління АТ "Укрзалізниця".

"Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", – написала Матернова у Х.

Great to arrive in Kyiv with @NadiaCalvino, welcomed warmly by @Pertsovskyi_O. Another excellent journey with @Ukrzaliznytsia—proud of ???????? role in its resilience and modernization alongside @EIB. pic.twitter.com/R6SLd4JzeA — Katarina Mathernova ???????? (@kmathernova) February 10, 2025