В Україну прибула голова Європейського інвестиційного банку
У понеділок, 10 лютого, з візитом до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо
Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.
Посадовицю у Києві зустрів Олександр Перцовський - голова правління АТ "Укрзалізниця".
"Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", – написала Матернова у Х.
- Наприкінці 2024 року Європейський інвестиційний банк надав Україні €55 млн на відновлення соцінфраструктури. Гроші, зокрема, спрямують на реконструкцію лікарень, соціального житла та навчальних закладів у кількох регіонах.
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