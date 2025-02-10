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В Україну прибула голова Європейського інвестиційного банку

Світлана Кравченко
10 лютого, 2025 понедiлок
10:50
Світ олова Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіньо

У понеділок, 10 лютого, з візитом до української столиці прибула очільниця Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надія Кальвіньо

Зміст

Про це повідомила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Посадовицю у Києві зустрів Олександр Перцовський - голова правління АТ "Укрзалізниця". 

"Ще одна чудова подорож з Укрзалізницею – ми пишаємося роллю ЄС в її стійкості та модернізації разом з ЄІБ", – написала Матернова у Х.

  • Наприкінці 2024 року Європейський інвестиційний банк надав Україні €55 млн на відновлення соцінфраструктури. Гроші, зокрема, спрямують на реконструкцію лікарень, соціального житла та навчальних закладів у кількох регіонах.
Теги:
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