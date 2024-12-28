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Європейський інвестиційний банк надав Україні €55 млн на відновлення соціальної інфраструктури

Катерина Ганжа
28 грудня, 2024 субота
14:53
Економіка Європейський інвестиційний банк

Європейський інвестиційний банк надав Україні €55 млн на відновлення соцінфраструктури. Гроші, зокрема, спрямують на реконструкцію лікарень, соціального житла та навчальних закладів у кількох регіонах

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Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України. 

"Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) надав 55 млн євро фінансування під гарантії ЄС для "Програми з відновлення України" на реконструкцію лікарень, соціального житла, навчальних закладів, систем опалення, водопостачання та водовідведення, а також іншої критично важливої соціальної інфраструктури у 2025 році та в подальшому", - йдеться у повідомленні. 

Фінансування спрямують на реалізацію 151 субпроєкту, запланованого в межах програми, на території Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської областей. 

Зазначається, що цей внесок є частиною пакета Екстрених заходів солідарності від ЄІБ для України, розробленого у співпраці з Європейською комісією.

"Підтримка ЄС є критично важливою для наших зусиль з відновлення ключової інфраструктури по всій країні. Це фінансування від European Investment Bank допоможе нам відновити школи, лікарні та критично важливі комунальні послуги, що суттєво покращить якість життя мільйонів українців. Разом ми закладаємо основу для стійкої України, де громади можуть відбудовуватися та рухатися вперед, незважаючи на виклики війни", – зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

  • Раніше Укренерго отримало від Європейського інвестиційного банку €86 млн на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
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