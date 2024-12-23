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Укренерго отримало 86 млн євро кредиту на будівництво антидронового захисту на підстанціях

Юлія Юліна
23 грудня, 2024 понедiлок
19:10
Економіка Європейський інвестиційний банк

Укренерго отримало від Європейського інвестиційного банку 86 млн євро на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У компанії переконані, що раніше реалізовані проєкти із захисту підстанцій дали свої результати.

"Ми дуже вдячні партнерам за продовження підтримки. В умовах російських атак на енергосистему захист ключового обладнання наших підстанцій — критично необхідний. Ефективність уже реалізованих проєктів була доведена, зокрема під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні. Роботи зі спорудження захисту тривають. Чим більше підстанцій нам вдасться захистити — тим стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів", — зазначив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.

Своєю чергою віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська назвала виділення кредиту важливим кроком до зміцнення енергетичної інфраструктури України в умовах постійних військових загроз.

"Підтримуючи Укренерго у зведенні антидронових укриттів, ми прагнемо забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні, відповідаючи на потреби як цивільного населення, так і бізнесу. ЄІБ залишається надійним партнером України, разом із партнерами з ЄС, працюючи над відновленням і модернізацією критично важливої інфраструктури, зокрема — в енергетичному секторі, який є ключовим для забезпечення повсякденного життя, економічної стабільності та відновлення країни", - сказала вона.

Загалом від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк надав Укренерго кредитної підтримки на загальну суму 136 млн євро.

Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Енергетика
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