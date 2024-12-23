Укренерго отримало 86 млн євро кредиту на будівництво антидронового захисту на підстанціях
Укренерго отримало від Європейського інвестиційного банку 86 млн євро на будівництво антидронового захисту на ключових підстанціях системи передачі електроенергії
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
У компанії переконані, що раніше реалізовані проєкти із захисту підстанцій дали свої результати.
"Ми дуже вдячні партнерам за продовження підтримки. В умовах російських атак на енергосистему захист ключового обладнання наших підстанцій — критично необхідний. Ефективність уже реалізованих проєктів була доведена, зокрема під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні. Роботи зі спорудження захисту тривають. Чим більше підстанцій нам вдасться захистити — тим стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів", — зазначив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.
Своєю чергою віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська назвала виділення кредиту важливим кроком до зміцнення енергетичної інфраструктури України в умовах постійних військових загроз.
"Підтримуючи Укренерго у зведенні антидронових укриттів, ми прагнемо забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні, відповідаючи на потреби як цивільного населення, так і бізнесу. ЄІБ залишається надійним партнером України, разом із партнерами з ЄС, працюючи над відновленням і модернізацією критично важливої інфраструктури, зокрема — в енергетичному секторі, який є ключовим для забезпечення повсякденного життя, економічної стабільності та відновлення країни", - сказала вона.
Загалом від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк надав Укренерго кредитної підтримки на загальну суму 136 млн євро.
- Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії 17 грудня продовжили моніторингову місію на ключових для роботи українських АЕС підстанціях.
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