Укренерго отримало 86 млн євро кредиту на будівництво антидронового захисту на підстанціях

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

У компанії переконані, що раніше реалізовані проєкти із захисту підстанцій дали свої результати.

"Ми дуже вдячні партнерам за продовження підтримки. В умовах російських атак на енергосистему захист ключового обладнання наших підстанцій — критично необхідний. Ефективність уже реалізованих проєктів була доведена, зокрема під час останніх масованих ракетно-дронових ударів у листопаді-грудні. Роботи зі спорудження захисту тривають. Чим більше підстанцій нам вдасться захистити — тим стійкішою буде українська енергосистема, тим меншим буде ризик вимушених знеструмлень для споживачів", — зазначив т.в.о. голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт.



Своєю чергою віцепрезидентка ЄІБ Тереза Червінська назвала виділення кредиту важливим кроком до зміцнення енергетичної інфраструктури України в умовах постійних військових загроз.

"Підтримуючи Укренерго у зведенні антидронових укриттів, ми прагнемо забезпечити стабільне постачання електроенергії по всій країні, відповідаючи на потреби як цивільного населення, так і бізнесу. ЄІБ залишається надійним партнером України, разом із партнерами з ЄС, працюючи над відновленням і модернізацією критично важливої інфраструктури, зокрема — в енергетичному секторі, який є ключовим для забезпечення повсякденного життя, економічної стабільності та відновлення країни", - сказала вона.



Загалом від початку повномасштабної війни Європейський інвестиційний банк надав Укренерго кредитної підтримки на загальну суму 136 млн євро.