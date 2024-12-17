Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Енергетика МАГАТЕ продовжило місію спостерігачів на важливих для АЕС підстанціях

МАГАТЕ продовжило місію спостерігачів на важливих для АЕС підстанціях

Юлія Юліна
17 грудня, 2024 вiвторок
16:42
Енергетика МАГАТЕ

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії 17 грудня продовжили моніторингову місію на ключових для роботи українських АЕС підстанціях

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, під час перемовин між очільником відомства Германом Галущенком і генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі сторони дійшли згоди щодо необхідності наступної місії Агентства.

"Лише минулого тижня Рада керуючих МАГАТЕ на ініційованому Україною позачерговому засіданні ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру. Та ворог продовжує свою агресію і нещадно атакує, зокрема, і підстанції, що є критично важливими для роботи атомної генерації. Я дякую Рафаелю Гроссі та експертам Агентства за ефективну співпрацю і рішення про продовження місії. Спільними зусиллями ми маємо не допустити реалізації найгірших сценаріїв для ядерної та радіаційної безпеки, на які нас наражає Росія", - сказав Галущенко.

Сторони узгодили графік візитів. Місія, як і раніше, буде проводитись на визначених обʼєктах почергово.

Що передувало

Під час нічної атаки РФ 12 вересня "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

Також у вересні МАГАТЕ повідомляло, що неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони.

Уночі та зранку понеділка, 7 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 80 повітряних цілей - ракет різного типу та ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 32 ворожі "шахеди" та дві ракети "Кинджал". Тоді ж Енергоатом повідомив, що два "шахеди" небезпечно наблизилися до Південноукраїнської АЕС.

14 жовтня Комітет з питань енергетики звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням організувати місії на ключових підстанціях.

16 жовтня Міненерго повідомило, що Україна отримає від Європейської комісії 3 млн євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях.

Того ж дня стало відомо, що Енергоатом уже визначив сім ключових для АЕС підстанцій, де мають чергувати представники МАГАТЕ.

 

Теги:
Новини
Україна
атомна енергетика
МАГАТЕ
Читайте також:
РЛС "Подлет"
Автор Роман Яворський
16 грудня, 2024 понедiлок
Що таке РЛС "Подлет" – новітній російський радар, який українці систематично знищують, але ніяк не можуть захопити
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Mango, Ісак Андіч
Автор Марія Науменко
15 грудня, 2024 неділя
Засновник і власник імперії моди Mango Ісак Андіч загинув у результаті нещасного випадку в горах
  • USD 41.6
    Купівля 41.6
    Продаж 42.07
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
17 грудня
16:47
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Контролюватиме Генштаб, органи військового управління, і міністерства, - нардепка Бобровська про створення посади Військового омбудсмена
16:46
Курськ
Україна втратила "приблизно половину" територій на Курщині, які раніше контролювала, - The Economist
16:43
За "омолодження" Тома Генкса через ШІ: зірка "Друзів" Ліза Кудров розкритикувала фільм "Тут і зараз"
16:39
Володимир Зеленський
Орбан не має важелів впливу на Путіна, - Зеленський
16:29
Запорізька область
Партизани "Атеш" працюють, щоб зірвати наступ РФ на Запорізькому напрямку
16:24
Соломія Бобровська
Депутатка Бобровська про знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: "Має бути адекватна реакція командування, а потім - законодавчий акт"
16:23
гривня тисяча гривень
Уряд збільшив видатки на програму "Національний кешбек"
16:14
Юрій Бойко
"Путін - воєнний злочинець": Бойко записав відео з вибаченнями після допиту в СБУ
16:11
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:06
Андрій Єрмак
Єрмак сказав, коли можуть розпочатися перемовини з РФ щодо миру
16:00
OPINION
Меседжі Бойка скеровані на електорат, який уже визначився з вибором
15:52
TikTok
У ЄС відкрили офіційне провадження проти TikTok за підозрою в порушенні цифрового закону в межах виборів у Румунії
15:44
Олександр Сирський
Загальна протяжність 1170 км: Сирський назвав ділянки фронту, де тривають активні бої
15:33
Маріупольський порт
Росіяни цьогоріч вивезли понад 350 тис. тонн вантажів з окупованого Маріуполя
15:30
Служба безпеки України
СБУ викрила 12 агентів РФ, які "полювали" на F-16 у пʼяти областях
15:29
Disney створює анімаційний серіал про Ліонеля Мессі
15:29
трансплантація органів
Україна вперше закупила донорську шкіру на понад 8,4 млн грн
15:07
Ексклюзив
Якщо ворог переріже трасу Запоріжжя - Донецьк, ЗСУ можуть опинитися в оточенні: військовий оглядач Попович про Курахівський напрямок
15:06
Микола Тищенко, суд
Справу Миколи Тищенка про незаконне позбавлення волі людини передали в суд
14:53
Володимир Зеленський
Україні потрібно додатково 12-15 систем ППО, крім обіцяних на саміті НАТО у Вашингтоні, – Зеленський
14:47
Херсонська область
РФ ударила з артилерії по Білозерці на Херсонщині: загинула жінка, є поранена
14:36
масові поховання у Сирії
У Сирії виявили масове поховання з тілами щонайменше 100 тис. людей, убитих режимом Асада
14:23
Україна Британія
Прем'єр Британії оголосив про екстрене виділення £35 млн для підтримки енергетики України
14:15
Війська КНДР у складі армії РФ на Курщині встановлюють додаткові спостережні пости для виявлення українських дронів, - ГУР
14:12
Пресреліз
GET Business Festival 2024
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
14:12
На Одещині підлітку загрожує до 10 років ув'язнення через підпал двох трансформаторів за "винагороду"
14:04
Микола Княжицький
"Система має бути спрямована передусім на оперативне забезпечення армії": Княжицький про необхідність реформ у сфері військових закупівель і мобілізації
14:03
OPINION
Сирійський та путінський режими як аномалії
14:00
верховна рада
Рада прийняла за основу законопроєкт про множинне громадянство
13:52
вибори у США
"Нічий голос не повинен важити більше": демократи запропонували скасувати систему Колегії виборників у США
13:37
Верховна Рада
Рада продовжила податкові й митні пільги на складові для виробництва зброї та ввезення БПЛА
13:36
На станцію "Академік Вернадський" несподівано прийшли пінгвіни дженту
Цьогоріч зима в районі станції "Академік Вернадський" була найхолоднішою за останні 6 років, - НАНЦ
13:32
Оновлено
У Раду викликали Хоменка й Малюка, щоб ті доповіли про висловлювання Бойка й діяльність проросійських партій
13:15
"Геть кацапа": в Одесі невідомі розмалювали памʼятники Пушкіну, Апельсину та Воронцову
13:15
Марина Кальюранд
Євродепутатка Кальюранд: навіть якщо російська пропаганда припиниться, її наслідки залишаться
13:12
Мобільний зв'язок
Подати скаргу на відсутність мобільного зв'язку можна буде через Дію
13:11
Оновлено
нічна атака "шахедів"
РФ атакувала Україну ударними БПЛА, у Києві впали уламки дронів, працювала ППО: ситуація вранці 17 грудня
13:04
Калін Георгеску
Кандидат у президенти Румунії Георгеску пригрозив суддям "важкими роками в'язниці" за скасування результатів виборів
12:59
У Франції скасували показ фільму "Останнє танго в Парижі", сцену зґвалтування в якому зняли без згоди акторки Шнайдер
12:55
російська техніка
Британська розвідка показала супутникові знімки танкових баз РФ, де з 2022 року суттєво поменшало техніки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV