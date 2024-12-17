МАГАТЕ продовжило місію спостерігачів на важливих для АЕС підстанціях

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Так, під час перемовин між очільником відомства Германом Галущенком і генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі сторони дійшли згоди щодо необхідності наступної місії Агентства.

"Лише минулого тижня Рада керуючих МАГАТЕ на ініційованому Україною позачерговому засіданні ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру. Та ворог продовжує свою агресію і нещадно атакує, зокрема, і підстанції, що є критично важливими для роботи атомної генерації. Я дякую Рафаелю Гроссі та експертам Агентства за ефективну співпрацю і рішення про продовження місії. Спільними зусиллями ми маємо не допустити реалізації найгірших сценаріїв для ядерної та радіаційної безпеки, на які нас наражає Росія", - сказав Галущенко.

Сторони узгодили графік візитів. Місія, як і раніше, буде проводитись на визначених обʼєктах почергово.

Що передувало

Під час нічної атаки РФ 12 вересня "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

Також у вересні МАГАТЕ повідомляло, що неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони.

Уночі та зранку понеділка, 7 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 80 повітряних цілей - ракет різного типу та ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 32 ворожі "шахеди" та дві ракети "Кинджал". Тоді ж Енергоатом повідомив, що два "шахеди" небезпечно наблизилися до Південноукраїнської АЕС.

14 жовтня Комітет з питань енергетики звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням організувати місії на ключових підстанціях.

16 жовтня Міненерго повідомило, що Україна отримає від Європейської комісії 3 млн євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях.

Того ж дня стало відомо, що Енергоатом уже визначив сім ключових для АЕС підстанцій, де мають чергувати представники МАГАТЕ.