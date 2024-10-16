Енергоатом визначив сім ключових для АЕС підстанцій, де мають перебувати місії МАГАТЕ
Енергоатом визначив сім ключових для АЕС підстанцій, де мають чергувати представники МАГАТЕ. На одній із них місія вже розпочалася
Про це повідомив керівник Енергоатому Петро Котін на Міжнародній конференції "Атомні можливості для розвитку країни: воєнний час та повоєнна відбудова", передає "Енергореформа".
"Виділено 7 критичних для енергозабезпечення підстанцій, через які АЕС видають потужність. Графік перебування місій МАГАТЕ вже є. На одній з них місія розпочалася", – сказав Котін.
"Я думаю, що розширення місії МАГАТЕ на підстанції допоможе забезпечити їхній політичний захист", – додав він.
Що передувало
Під час нічної атаки РФ 12 вересня "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.
Також у вересні МАГАТЕ повідомляло, що неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони.
Уночі та зранку понеділка, 7 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 80 повітряних цілей - ракет різного типу та ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 32 ворожі "шахеди" та дві ракети "Кинджал". Тоді ж Енергоатом повідомив, що два "шахеди" небезпечно наблизилися до Південноукраїнської АЕС.
14 жовтня Комітет з питань енергетики звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням організувати місії на ключових підстанціях.
16 жовтня Міненерго повідомило, що Україна отримає від Європейської комісії 3 млн євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях.
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