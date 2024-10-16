Енергоатом визначив сім ключових для АЕС підстанцій, де мають перебувати місії МАГАТЕ

Про це повідомив керівник Енергоатому Петро Котін на Міжнародній конференції "Атомні можливості для розвитку країни: воєнний час та повоєнна відбудова", передає "Енергореформа".

"Виділено 7 критичних для енергозабезпечення підстанцій, через які АЕС видають потужність. Графік перебування місій МАГАТЕ вже є. На одній з них місія розпочалася", – сказав Котін.

"Я думаю, що розширення місії МАГАТЕ на підстанції допоможе забезпечити їхній політичний захист", – додав він.

Що передувало

Під час нічної атаки РФ 12 вересня "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.

Також у вересні МАГАТЕ повідомляло, що неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони.

Уночі та зранку понеділка, 7 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 80 повітряних цілей - ракет різного типу та ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 32 ворожі "шахеди" та дві ракети "Кинджал". Тоді ж Енергоатом повідомив, що два "шахеди" небезпечно наблизилися до Південноукраїнської АЕС.

14 жовтня Комітет з питань енергетики звернувся до гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі з проханням організувати місії на ключових підстанціях.

16 жовтня Міненерго повідомило, що Україна отримає від Європейської комісії 3 млн євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях.