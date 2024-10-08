Два "шахеди" небезпечно наблизилися до Південноукраїнської АЕС у ніч на 7 жовтня, – Енергоатом
У ніч на 7 жовтня російські дрони-камікадзе знову порушили заборонену для польотів зону навколо Південноукраїнської атомної електростанції
Про це повідомив Енергоатом.
"У ніч із 6 на 7 жовтня два російські БПЛА були зафіксовані поруч із промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту "шахедів" від ядерних об'єктів становила менш як 10 км", - ідеться в повідомленні.
У компанії наголосили, що збільшення кількості випадків фіксації російських безпілотників може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.
Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт, а МЗС України своєю чергою скеровує ноти до Міжнародного агентства з атомної енергії та здійснює інформування вітчизняних і міжнародних організацій.
"Країна-агресорка робить ці кроки, абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", – наголосив керівник Енергоатому Петро Котін.
- Під час нічної атаки РФ 12 вересня "шахед" пролетів у безпосередній близькості до Хмельницької АЕС.
- Також у вересні МАГАТЕ повідомляло, що неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони.
- Уночі та зранку понеділка, 7 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 80 повітряних цілей - ракет різного типу та ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 32 ворожі "шахеди" та дві ракети "Кинджал".
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