Два "шахеди" небезпечно наблизилися до Південноукраїнської АЕС у ніч на 7 жовтня, – Енергоатом

Про це повідомив Енергоатом.

"У ніч із 6 на 7 жовтня два російські БПЛА були зафіксовані поруч із промисловим майданчиком Південноукраїнської АЕС. Відстань прольоту "шахедів" від ядерних об'єктів становила менш як 10 км", - ідеться в повідомленні.

У компанії наголосили, що збільшення кількості випадків фіксації російських безпілотників може свідчити про підготовку РФ до ударів по українській ядерній інфраструктурі.

Енергоатом надає інформацію про кожен такий факт, а МЗС України своєю чергою скеровує ноти до Міжнародного агентства з атомної енергії та здійснює інформування вітчизняних і міжнародних організацій.

"Країна-агресорка робить ці кроки, абсолютно усвідомлюючи можливі наслідки. Це ядерний тероризм і залякування всього світу радіаційною аварією", – наголосив керівник Енергоатому Петро Котін.