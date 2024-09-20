Неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони, - МАГАТЕ
Протягом останнього тижня експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) тричі фіксували проліт безпілотників поблизу Південноукраїнської АЕС
Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАГАТЕ.
"Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що команді МАГАТЕ довелося ховатися в укриття протягом двох із цих ночей, в тому числі пізно ввечері 18 вересня, коли було чути звук безпілотників і постріли.
- У Міненерго переконані, що Росія свідомо спрямовує ракети і "шахеди" над територією українських АЕС і повідомили про це МАГАТЕ.
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