Неподалік Південноукраїнської АЕС тричі за тиждень літали дрони, - МАГАТЕ

Про це йдеться у повідомленні пресслужби МАГАТЕ.

"Команда МАГАТЕ на Південноукраїнській АЕС повідомила, що протягом минулого тижня тричі вночі кілька безпілотників пролітали на відстані від 1,5 до 6 км від станції. Про пошкодження станції або будь-які жертви не повідомлялося", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що команді МАГАТЕ довелося ховатися в укриття протягом двох із цих ночей, в тому числі пізно ввечері 18 вересня, коли було чути звук безпілотників і постріли.