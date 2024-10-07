Уночі та зранку сили ППО збили 32 "шахеди" та 2 "кинджали", якими РФ атакувала Україну
Уночі та зранку понеділка, 7 жовтня, російські окупанти випустили по Україні 80 повітряних цілей - ракет різного типу та ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 32 ворожих "шахеди" та дві ракети "Кинджал"
Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.
Зазначається, що під час атаки, що тривала із 20:00 6 жовтня по 08:30 7 жовтня, росіяни випустили по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", керовану авіаційну ракету Х-59, ракету невстановленого типу з Курської та Білгородської областей, а також ударні БПЛА (райони пусків: Орел, Приморсько-Ахтарськ, Курськ та Єйськ у РФ).
Крім того, близько 08:20 ворог завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із трьох літаків МіГ-31К з повітряного простору Тамбовської області (аеродром вильоту – Саваслєйка).
Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід понад 80 повітряних цілей: Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Так, у результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" на Київщині та 32 ворожих ударних БПЛА у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.
У ПС ЗСУ також додали, що зафіксовано декілька влучань ворожих ударних дронів у прифронтовій Харківщині. Один із трьох "Кинджалів" влучив у районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Крім того, 37 російських безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Станом на 11:20 один російський безпілотник досі перебуває в повітрі. Бойова робота триває.
- Вже зранку 7 жовтня російські окупанти запустили для удару по Україні керовані авіабомби та ракети. У Запоріжжі пролунали вибухи. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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