РФ зранку 7 жовтня атакує КАБами Сумщину, Запоріжжя та Херсон
Уранці понеділка, 7 жовтня, російські окупанти запустили для удару по Україні керовані авіабомби та ракети. У Запоріжжі пролунали вибухи
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Зокрема, близько 09:20 військові оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.
Згодом стало відомо про пуск КАБів у напрямку Запоріжжя та Сумщини. Після цього у Запоріжжі було чутно звук вибуху.
О 09:35 зафіксували активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та Запорізькому напрямку, а також повідомили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, Херсонщини та Миколаївщини.
Пізніше ПС ЗСУ повідомили також про повторні пуски авіабомб на Сумщину. Ще два пуски на регіон зафіксували вже о 10:06 і 10:15. Також росіяни запустили цілі у напрямку Донеччини.
Тим часом зберігається загроза застосування балістичного озброєння для Чернігівщини.
Вже о 10:25 ракетну небезпеку оголосили в Одеській області, а КАБи росіяни запустили на Херсон і повторно на Сумщину.
- У ніч проти 7 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА та ракети. Зранку Україну також атакували з літаків МіГ-31К.
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