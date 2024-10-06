Армія РФ увечері 6 жовтня атакує Україну ударними БПЛА
У ніч проти 7 жовтня російська окупаційна армія запустила по території України ударні БПЛА типу Shahed
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 20:45 військові попередили про застосування безпілотників у Сумській області. За понад 10 хвилин загроза поширилася на Харківську область.
Станом на 21:21 загроза ударних дронів поширилась і на Полтавщину, пишуть ПС.
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- Вранці 6 жовтня російські окупанти завдали удару по Краматорську. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнала будівля державної пожежно-рятувальної частини.
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