Окупанти обстріляли Краматорськ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину
Сьогодні вранці російські окупанти завдали удару по Краматорську. Через ворожий обстріл пошкоджень зазнала будівля державної пожежно-рятувальної частини
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Про це повідомляє ДСНС України.
Зазначається, що вибуховою хвилею пошкоджено шибки в будівлі та ворота гаража.
Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України
"На щастя, особовий склад не постраждав", - додали в ДСНС.
- У суботу, 5 жовтня, росіяни обстріляли КАБами промислову та цивільну інфраструктуру в Краматорську. У деяких районах зникло світло.
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