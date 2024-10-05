Росіяни обстріляли КАБами Краматорськ: у деяких районах зникло світло
У суботу, 5 жовтня, російська армія обстріляла КАБами Краматорськ на Донеччині. У деяких районах міста зникло світло
Про це повідомляє видання "Новини Донбасу".
Зазначається, що війська РФ, за попередньою інформацією, застосували КАБи для удару по Краматорську.
Після прильотів здіймається дим, а у деяких районах міста зникла електрика.
Також зазначається, що були повторні удари.
- Уранці суботи, 5 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по селу Мала Токмачка Запорізької області. Унаслідок цього загинули двоє чоловіків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.03 Купівля 41.03Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.27Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе