Росіяни атакували Малу Токмачку на Запоріжжі: загинули двоє цивільних
Уранці суботи, 5 жовтня, російські окупаційні війська завдали удару по селу Мала Токмачка Запорізької області. Унаслідок цього загинули двоє чоловіків
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Двоє чоловіків загинули внаслідок ворожого обстрілу Малої Токмачки", - написав він.
Федоров додав, що тіла 44-річного та 46-річного місцевих мешканців кілька годин не могли забрати з місця загибелі через щільний артилерійський обстріл села.
- Цієї ночі російські окупанти запустили ракети й ударні безпілотники для атаки на Україну. Оборонцям неба вдалося знищити три "шахеди" над одним з регіонів.
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