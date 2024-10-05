Сили ППО за ніч збили 3 з 13 ворожих "шахедів", ще 10 - локаційно втрачені
У ніч на суботу, 5 жовтня, російські окупанти запустили ракети й ударні безпілотники для атаки на Україну. Оборонцям неба вдалося знищити три "шахеди" над одним з регіонів
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі росіяни завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору Курської області й окупованого Криму, а також 13 ударними безпілотниками, запущеними із російського Курська і мису Чауда, що у Криму.
До відбиття повітряного нападу РФ залучались зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито 3 безпілотники противника в Одеській області. Водночас 10 ворожих БПЛА локаційно втрачено на півночі та півдні країни, інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
Крім того, внаслідок активної протидії засобів РЕБ керовані авіаційні ракети не досягли своїх цілей.
- Росіяни в ніч на 5 жовтня активізували тактичну авіацію. Вибухи лунали на Запоріжжі та Миколаївщині.
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