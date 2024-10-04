РФ атакує Україну в ніч на 5 жовтня: в низці міст лунали вибухи

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Було зафіксовано два пуски КАБів на Запоріжжі. Також о 22:26 стало відомо про запуск РФ ракети на Миколаїв.

У ПС ЗСУ поінформували про пуск ракети через Сумщину в західному напрямку та пуск КАБ у напрямку регіону. Наразі для Сумської області існує загроза ударних БПЛА.

О 23:03 військові повідомили про ударний дрон на Сумщині курсом на Полтавщину. За 6 хв загрозу дронів оголосили для Херсонської та Миколаївської областей.

Удар по Запорізькій області

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в області. Згодом він написав, що РФ завдала кілька ударів по регіону. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Вибухи та робота ППО

Про вибухи в Миколаєві інформувало Суспільне.