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РФ атакує Україну в ніч на 5 жовтня: в низці міст лунали вибухи

Дар'я Куркіна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
23:17
Війна з Росією сили ППО

Росіяни в ніч на 5 жовтня активізували тактичну авіацію. Вибухи лунали на Запоріжжі та Миколаївщині

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Було зафіксовано два пуски КАБів на Запоріжжі. Також о 22:26 стало відомо про запуск РФ ракети на Миколаїв.

У ПС ЗСУ поінформували про пуск ракети через Сумщину в західному напрямку та пуск КАБ у напрямку регіону. Наразі для Сумської області існує загроза ударних БПЛА.

О 23:03  військові повідомили про ударний дрон на Сумщині курсом на Полтавщину. За 6 хв загрозу дронів оголосили для Херсонської та Миколаївської областей. 

Удар по Запорізькій області

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибухи в області. Згодом він написав, що РФ завдала кілька ударів по регіону.  Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.

Вибухи та робота ППО

Про вибухи в Миколаєві інформувало Суспільне.

  • У ніч проти понеділка, 30 вересня, російські окупанти запустили ударні безпілотники й ракети по території України. Оборонцям неба вдалося знищити 68 повітряних цілей ворога.

Теги:
Україна
Росія
Миколаїв
Запоріжжя
російська армія
Миколаївщина
Запорізька область
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