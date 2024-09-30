Сили ППО за ніч знищили російську ракету і 67 "шахедів", один дрон полетів до Білорусі
У ніч проти понеділка, 30 вересня, російські окупанти запустили ударні безпілотники й ракети по території України. Оборонцям неба вдалося знищити 68 повітряних цілей ворога
Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що повітряна атака тривала з 19:00 29 вересня до 08:00 наступного дня. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 76 засобів повітряного нападу противника. Так, росіяни атакували Україну:
- однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму;
- однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;
- однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;
- 73 ударними БПЛА типу Shahed із районів Курськ, Єйськ, Орел, що у РФ.
Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.
У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 "шахедів" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Водночас один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачені в північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БПЛА станом на 08:30 залишався в повітряному просторі України, тривала бойова робота.
- Російська окупаційна армія ввечері 29 вересня запустила по території України ударні безпілотники та ракети. У столиці, на Київщині та в Кривому Розі було чутно вибухи.
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