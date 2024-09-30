Сили ППО за ніч знищили російську ракету і 67 "шахедів", один дрон полетів до Білорусі

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що повітряна атака тривала з 19:00 29 вересня до 08:00 наступного дня. Усього радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 76 засобів повітряного нападу противника. Так, росіяни атакували Україну:

однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму;

однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької області;

однією протирадіолокаційною ракетою Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

73 ударними БПЛА типу Shahed із районів Курськ, Єйськ, Орел, що у РФ.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

У результаті протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 та 67 "шахедів" у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Водночас один безпілотник полетів у напрямку Білорусі, ще три – локаційно втрачені в північних регіонах України внаслідок протидії РЕБ. Один БПЛА станом на 08:30 залишався в повітряному просторі України, тривала бойова робота.