Росіяни запустили ударні БПЛА по Україні - ситуація ввечері 29 вересня
Російська окупаційна армія увечері 29 вересня запустила по території України ударні безпілотники
Про це повідомляють Повітряні сили.
Так, о 21:24 військові повідомили про загрозу "шахедів" для Сумської області. Вони рухалися в бік міста Суми.
Також ворог запустив безпілотники з півдня - загрозу було оголошено у Херсонській області.
Уже пізніше стало відомо, що російські БПЛА рухалися з Сумщини курсом на Полтавщину. Крім цього, один летів південніше Миколаєва й тримав північно-західний курс.
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