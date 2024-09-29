Росіяни запустили ударні БПЛА по Україні - ситуація ввечері 29 вересня

Про це повідомляють Повітряні сили.

Так, о 21:24 військові повідомили про загрозу "шахедів" для Сумської області. Вони рухалися в бік міста Суми.

Також ворог запустив безпілотники з півдня - загрозу було оголошено у Херсонській області.

Уже пізніше стало відомо, що російські БПЛА рухалися з Сумщини курсом на Полтавщину. Крім цього, один летів південніше Миколаєва й тримав північно-західний курс.

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