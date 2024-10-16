Єврокомісія виділяє €3 млн для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на українських АЕС
Україна отримає від Європейської комісії 3 мільйони євро для роботи моніторингових місій МАГАТЕ на атомних електростанціях
Про це повідомили у Міністерстві енергетики.
Зазначається, що ці кошти можуть бути використані, зокрема, і для місій на підстанціях, що є критичними для забезпечення роботи АЕС.
За словами єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон, кошти виділяють у межах Європейського інструменту міжнародного співробітництва у сфері ядерної безпеки.
"Російські атаки на критично важливі для роботи українських АЕС підстанції створюють серйозні загрози. Ми підтримуємо роботу місій МАГАТЕ на таких підстанціях, і для забезпечення відповідних потреб виділяємо 3 млн євро", - заявила вона.
Кадрі Сімсон запевнила, що ЄС і надалі підтримуватиме український енергосектор, зокрема у підготовці та проходженні майбутньої зими.
Водночас міністр енергетики України Герман Галущенко зауважив, що важливу роль для балансування системи також відіграватиме імпорт електроенергії, та висловив сподівання на якнайшвидше ухвалення рішення щодо збільшення максимальної пропускної спроможності імпорту електроенергії з країн ЄС.
- 9 жовтня українські атомники достроково завершили планову ремонтну кампанію. Усі 9 енергоблоків АЕС готові до роботи у зимовий період.
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