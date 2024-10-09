Енергоатом достроково завершив ремонтну кампанію-2024. Усі енергоблоки АЕС в роботі

Про це повідомляє Міненерго.

Атомники достроково завершили планову ремонтну кампанію. Усі 9 енергоблоків АЕС готові до роботи у зимовий період.

"Це безпрецедентний успіх і результат. Всі доступні атомні блоки готові нести навантаження взимку. Дякую колективу Енергоатому за ефективну роботу. Атомна генерація є основою нашої енергосистеми і, завдяки професіоналізму атомників, ми входимо в опалювальний сезон з максимальним рівнем готовності", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Сьогодні, 9 жовтня, на 11 днів раніше запланованого терміну, Енергоатому вдалось вивести з планово-попереджувального ремонту ще один енергоблок однієї з наших АЕС.

У Міністерстві наголосили, що цьогорічна ремонтна кампанія мала стратегічне значення.