Україна здатна пройти зиму без відключень, – Міненерго про заяву ООН щодо ймовірних вимкнень світла по 18 годин
Україна здатна пройти зиму без вимкнень світла, якщо російська армія не обстрілюватиме вцілілі після попередніх атак обʼєкти енергетичної інфраструктури
Про це очільник Міненерго Герман Галущенко сказав на форумі "Енергія бізнесу 2024", який відбувся 9 жовтня в Києві, передає Forbes.ua.
Він нагадав, що ООН в оприлюдненому у вересні звіті заявила про ймовірність вимкнень світла в Україні до 18 годин на добу.
"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що у них немає реальних аргументів", – заявив Галущенко.
За його словами, вимкнення світла взимку можуть бути через аварійні ремонтні роботи, але не матимуть системного характеру.
Міністр наголосив, що найнадійніший засіб захисту енергообʼєктів – це ППО. Атака росіян 26 серпня показала, що системи другого рівня захисту не здатні повністю убезпечити енергообʼєкти від російських ракет.
Також Галущенко зазначив, що до кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але під'єднати все у 2024 році не встигне.
- 24 червня тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.
- 28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.
- 1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.
- 30 вересня у ДТЕК заявили, що за найоптимістичнішим сценарієм, цієї зими Україна залишатиметься без електропостачання в середньому по п'ять годин на добу.
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