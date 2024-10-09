Україна здатна пройти зиму без відключень, – Міненерго про заяву ООН щодо ймовірних вимкнень світла по 18 годин

Про це очільник Міненерго Герман Галущенко сказав на форумі "Енергія бізнесу 2024", який відбувся 9 жовтня в Києві, передає Forbes.ua.

Він нагадав, що ООН в оприлюдненому у вересні звіті заявила про ймовірність вимкнень світла в Україні до 18 годин на добу.

"Ми викликали їхніх представників, щоб зрозуміти, звідки такі розрахунки. Виявилося, що у них немає реальних аргументів", – заявив Галущенко.

За його словами, вимкнення світла взимку можуть бути через аварійні ремонтні роботи, але не матимуть системного характеру.

Міністр наголосив, що найнадійніший засіб захисту енергообʼєктів – це ППО. Атака росіян 26 серпня показала, що системи другого рівня захисту не здатні повністю убезпечити енергообʼєкти від російських ракет.

Також Галущенко зазначив, що до кінця року Україна отримає обладнання для розподіленої генерації електроенергії загальною потужністю понад 1 ГВт, але під'єднати все у 2024 році не встигне.