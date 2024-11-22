У Часовому Ярі з доступу до води лишилась одна свердловина, - очільник МВА

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація складна. Часовоярська громада виживає з тими мешканцями, які залишилися, їх трохи більше ніж 300. Основна проблема – це безпекова ситуація. Обстріли не вщухають, а до них додається небезпека від FPV-дронів, які є непередбачуваними та можуть з'явитися будь-якої миті", - зауважив Чаус.

За словами начальника Часовоярської міської військової адміністрації, у місті вже тривалий час відсутні комунікації. Електроенергію мешканці отримують виключно за допомогою генераторів, які також забезпечують доступ до води. Ситуація з водопостачанням особливо складна, адже в місті залишилася лише одна свердловина. Попри це, люди намагаються виживати. Деякі залишаються у своїх домівках, точніше не в домівках, а підвалах.

"Часів Яр - український, і прапор над містом наш. Росіяни чинять багато такого, що взагалі неможливо зрозуміти чи пояснити якоюсь логікою. Вони нищать як людей, так і міста, ставлять якісь галочки, що не відповідають дійсності", - додав Чаус.