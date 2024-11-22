З початку доби 21 листопада на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найважча ситуація на Покровському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 листопада.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку РФ 10 разів штурмувала позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці. За попередніми даними, сьогодні втрати противника на напрямку склали 52 військовослужбовці вбитими та пораненими, також наші захисники знищили танк, 4 бойові броньовані машини, протитанковий ракетний комплекс та пошкодили 3 автомобілі окупантів.

напрямку РФ 10 разів штурмувала позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці. За попередніми даними, сьогодні втрати противника на напрямку склали 52 військовослужбовці вбитими та пораненими, також наші захисники знищили танк, 4 бойові броньовані машини, протитанковий ракетний комплекс та пошкодили 3 автомобілі окупантів. На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще 2 боєзіткнення продовжуються.

напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще 2 боєзіткнення продовжуються. На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. 3 боєзіткнення тривають дотепер.

напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. 3 боєзіткнення тривають дотепер. На Краматорському напрямку ворог 3 штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Триває бій.

напрямку ворог 3 штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Триває бій. На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, противник 5 разів атакував позиції українських підрозділів біля населеного Торецька та Щербинівки.

напрямку, за підтримки авіації, противник 5 разів атакував позиції українських підрозділів біля населеного Торецька та Щербинівки. На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Наші захисники відбили 38 штурмів. 11 атак тривають, ситуація контрольована. Втрати окупантів: 208 військових вбитими та пораненими; ББМ та 4 автомобілі.

напрямку, від початку цієї доби, противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Наші захисники відбили 38 штурмів. 11 атак тривають, ситуація контрольована. Втрати окупантів: 208 військових вбитими та пораненими; ББМ та 4 автомобілі. На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. 16 боєзіткнень завершено, ще 10 – досі продовжуються.

напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. 16 боєзіткнень завершено, ще 10 – досі продовжуються. На Времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Тривають 2 атаки окупантів.

напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Тривають 2 атаки окупантів. На Оріхівському напрямку війська загарбників 1 раз штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.

напрямку війська загарбників 1 раз штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток. На Придніпровському напрямку наші війська відбили 3 атаки, противник успіху не мав.

напрямку наші війська відбили 3 атаки, противник успіху не мав. Триває операція в Курській області . Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах. Українські воїни за сьогодні відбили 27 ворожих штурмів.

. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах. Українські воїни за сьогодні відбили 27 ворожих штурмів. На решті напрямків – без особливих змін.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - пише Генштаб.

Обстріли території України

Російські загарбники завдали по території України чотири ракетні удари (12 ракет) та 46 авіаційних (74 КАБ). Терористи запустили понад 300 дронів-камікадзе та здійснили близько 3 тис. обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.