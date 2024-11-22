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З початку доби 21 листопада на фронті відбулось 174 бойових зіткнення. Найважча ситуація на Покровському напрямку

Влад Дідусь
22 листопада, 2024 п'ятниця
02:39
Війна з Росією Покровськ

Українські воїни продовжують боротьбу з російським агресором: з початку доби четверга, 21 листопада, на фронті відбулось 174 бойових зіткнення

Зміст

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 21 листопада.

Ситуація на фронті

  • На Харківському напрямку РФ 10 разів штурмувала позиції наших підрозділів у районі Вовчанська та Стариці. За попередніми даними, сьогодні втрати противника на напрямку склали 52 військовослужбовці вбитими та пораненими, також наші захисники знищили танк, 4 бойові броньовані машини, протитанковий ракетний комплекс та пошкодили 3 автомобілі окупантів.  
  • На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки, Колісниківки, Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили 14 ворожих атак. Ще 2 боєзіткнення продовжуються.  
  • На Лиманському напрямку російські загарбники 16 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі. 3 боєзіткнення тривають дотепер.  
  • На Краматорському напрямку ворог 3 штурмував наші позиції поблизу Часового Яру та Ступочок. Триває бій.  
  • На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, противник 5 разів атакував позиції українських підрозділів біля населеного Торецька та Щербинівки.  
  • На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 49 разів атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки. Наші захисники відбили 38 штурмів. 11 атак тривають, ситуація контрольована. Втрати окупантів: 208 військових вбитими та пораненими; ББМ та 4 автомобілі.
  • На Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки. 16 боєзіткнень завершено, ще 10 – досі продовжуються. 
  • На Времівському напрямку противник 14 разів атакував наші підрозділи, намагався прорватися в напрямку Трудового, Костянтинопольського, Розливу, Сухих Ялів та поблизу Новодарівки. Тривають 2 атаки окупантів. 
  • На Оріхівському напрямку війська загарбників 1 раз штурмували позиції Сил оборони в районі П’ятихаток.  
  • На Придніпровському напрямку наші війська відбили 3 атаки, противник успіху не мав.  
  • Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїх селах та містах. Українські воїни за сьогодні відбили 27 ворожих штурмів.  
  • На решті напрямків – без особливих змін.  

"Сьогодні варто відзначити воїнів 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці", - пише Генштаб.

Обстріли території України

Російські загарбники завдали по території України чотири ракетні удари (12 ракет) та 46 авіаційних (74 КАБ). Терористи запустили понад 300 дронів-камікадзе та здійснили близько 3 тис. обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах.

  • У четвер, 21 листопада, російські терористи змогли захопити населений пункт Дальнє на Донеччині.
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