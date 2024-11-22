Росія захопила Дальнє на Курахівському напрямку, - DeepState
У четвер, 21 листопада, російські терористи змогли захопити населений пункт Дальнє на Донеччині
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
Загалом російським окупантам 21 листопада вдалось просунутись біля низки населених пунктів Донецької області.
"Ворог окупував Дальнє, просунувся у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього", - пишуть аналітики.
Інформації щодо просування українських військ DeepState не розголошує.
- У Курахівській громаді на Донеччині станом на 20 листопада залишалося 2,9 тис. людей, 800 із них - у самому місті.
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