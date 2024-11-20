У Кураховому залишаються 800 людей, - очільник ОВА Філашкін
У Курахівській громаді на Донеччині станом на 20 листопада залишаються 2,9 тис. людей, 800 із них - у самому місті
Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Обстановка на Курахівському напрямку найскладніша. 2900 людей залишаються зараз у громаді, 800 людей залишаються у місті і виїжджати в них бажання немає. Вони запаслися продуктовими наборами, медикаментами, питною водою", - розповів він.
За словами Філашкіна, росіяни повністю зруйнували Курахове майже на 70%.
Водночас у Торецьку залишається 750 мешканців, коли в Часовому Ярі - 304. Очільник ОВА підкреслив, що завозити туди гуманітарну допомогу "майже неможливо".
Філашкін додав, що у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області відсутні електрика, газ та вода. Однак інші території регіону готові до опалювального сезону.
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