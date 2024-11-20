У Кураховому залишаються 800 людей, - очільник ОВА Філашкін

Про це повідомив глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Обстановка на Курахівському напрямку найскладніша. 2900 людей залишаються зараз у громаді, 800 людей залишаються у місті і виїжджати в них бажання немає. Вони запаслися продуктовими наборами, медикаментами, питною водою", - розповів він.

За словами Філашкіна, росіяни повністю зруйнували Курахове майже на 70%.

Водночас у Торецьку залишається 750 мешканців, коли в Часовому Ярі - 304. Очільник ОВА підкреслив, що завозити туди гуманітарну допомогу "майже неможливо".

Філашкін додав, що у 106 прифронтових населених пунктах Донецької області відсутні електрика, газ та вода. Однак інші території регіону готові до опалювального сезону.