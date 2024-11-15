Мета РФ - захопити Старі Терни у максимально короткі терміни: DeepState про ситуацію біля Курахового

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Після окупації Іллінки ворог продовжив штурмові дії на Нову Іллінку та Берестки. Втрата Іллінки, якби її не намагалися "утримати" комунікаційники, відкриває ворогу можливості рухатися далі. Зі слів полонених виродків, їх мета — захопити Старі Терни у максимально короткі терміни", - пишуть аналітики.

У четвер, 14 листопада, окупантів помітили на східних околицях Берестків, українським воїнам вдалось ліквідувати цих росіян.

Ворог також намагається закріпитися в північній частинні Нової Іллінки.

Курахівський напрямок. 15 листопада, Фото: DeepState