"Може утворитися два кільця оточення": військовий оглядач Попович про ситуацію на Курахівському напрямку

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Принаймні вчора, наскільки я зрозумів, боєзіткнень було менше, було менше просувань росіян на Курахівському напрямку. Але вони є, тобто тенденція зараз така, що вони поки що є. Там може утворитися два кільця оточення: одне мале, друге велике. Велике - це весь район, включно до Курахового. І друге мале оточення поблизу Успенівки", - сказав він.

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Денис Попович зазначив, якщо в українських захисників немає "тузів у кишені", росіяни можуть їх витіснити з тієї ділянки.

"Така от небезпека там є на сьогоднішній день. І якщо ми там тузів у своїй кишені не маємо, то тенденція поки що така, що росіяни наближаються до виконання завдання щодо вичавлення наших військ із цього району", - зауважив військовий оглядач.