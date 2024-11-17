Діють на світанку, без бронетехніки, кадрові військові: якою є тактика окупантів навколо Курахового

Про це заявив офіцер служби зв’язків з громадськістю 37 бригади морської піхоти молодший лейтенант Денис Бобков на прямій трансляції АрміїTV.

Він зазначив, що російські війська реалізують свої наступальні дії через невеликі штурмові групи чисельністю від 3 до 7 військових. Якщо їм вдається закріпитися на зайнятій позиції, до них підтягуються підкріплення, яке може складатися до 20 бійців.

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Бобков підкреслив, що росіяни застосували в наступі мотострілецьку бригаду, 2 танкових батальйони й підрозділи спецпризначенців.

"Це кадрові військові, з хорошою екіпіровкою та озброєнням, з навичками. Це не якісь там "мобіки". До того ж їх добре підтримує артилерія та міномети", - пояснив він.

За його словами, росіяни майже не використовують у штурмах броньовану техніку, натомість віддають перевагу легким транспортним засобам, таким як мотоцикли, баггі та легкові автомобілі, включаючи моделі з колясками.