Діють на світанку, без бронетехніки, кадрові військові: якою є тактика окупантів навколо Курахового
На Курахівському напрямку російські військові істотно змінили свою тактику, зменшивши кількість нічних штурмів і зосередившись на ранкових атаках
Про це заявив офіцер служби зв’язків з громадськістю 37 бригади морської піхоти молодший лейтенант Денис Бобков на прямій трансляції АрміїTV.
Він зазначив, що російські війська реалізують свої наступальні дії через невеликі штурмові групи чисельністю від 3 до 7 військових. Якщо їм вдається закріпитися на зайнятій позиції, до них підтягуються підкріплення, яке може складатися до 20 бійців.
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Бобков підкреслив, що росіяни застосували в наступі мотострілецьку бригаду, 2 танкових батальйони й підрозділи спецпризначенців.
"Це кадрові військові, з хорошою екіпіровкою та озброєнням, з навичками. Це не якісь там "мобіки". До того ж їх добре підтримує артилерія та міномети", - пояснив він.
За його словами, росіяни майже не використовують у штурмах броньовану техніку, натомість віддають перевагу легким транспортним засобам, таким як мотоцикли, баггі та легкові автомобілі, включаючи моделі з колясками.
- DeepState писав, що на Курахівському напрямку, після окупації Іллінки, російські терористи активізували штурмові дії на Нову Іллінку та Берестки.
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