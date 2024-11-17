Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Діють на світанку, без бронетехніки, кадрові військові: якою є тактика окупантів навколо Курахового

Діють на світанку, без бронетехніки, кадрові військові: якою є тактика окупантів навколо Курахового

Марія Науменко
17 листопада, 2024 неділя
18:14
Війна з Росією Російські військові

На Курахівському напрямку російські військові істотно змінили свою тактику, зменшивши кількість нічних штурмів і зосередившись на ранкових атаках

Зміст

Про це заявив офіцер служби зв’язків з громадськістю 37 бригади морської піхоти молодший лейтенант Денис Бобков на прямій трансляції АрміїTV.

Він зазначив, що російські війська реалізують свої наступальні дії через невеликі штурмові групи чисельністю від 3 до 7 військових. Якщо їм вдається закріпитися на зайнятій позиції, до них підтягуються підкріплення, яке може складатися до 20 бійців.

Читайте також: Росіяни мають намір вийти на трасу Курахове - Запоріжжя та тиснуть на Покровськ: чим це небезпечно для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Бобков підкреслив, що росіяни застосували в наступі мотострілецьку бригаду, 2 танкових батальйони й підрозділи спецпризначенців.

"Це кадрові військові, з хорошою екіпіровкою та озброєнням, з навичками. Це не якісь там "мобіки". До того ж їх добре підтримує артилерія та міномети", - пояснив він.

За його словами, росіяни майже не використовують у штурмах броньовану техніку, натомість віддають перевагу легким транспортним засобам, таким як мотоцикли, баггі та легкові автомобілі, включаючи моделі з колясками.

  • DeepState писав, що на Курахівському напрямку, після окупації Іллінки, російські терористи активізували штурмові дії на Нову Іллінку та Берестки.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Військові новини
Курахове
Читайте також:
НАТО, державний прапор України
Автор Ірена Моляр
15 листопада, 2024 п'ятниця
Нас з ядерною бомбою вимушені будуть запросити до НАТО і навіть припрошуватимуть, - Дикий
Путін
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
Борис Епштейн
Автор Ксенія Золотова
16 листопада, 2024 субота
Радник Трампа, росіянин Борис Епштейн, хоче стати спецпредставником з питань врегулювання війни в Україні, - NYT
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.61
  • EUR
    Купівля 43.36
    Продаж 44.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
17 листопада
18:49
Огляд
атака БПЛА на Краснодарський край
Пожежа на складі у Білгородській області, пошкоджене підприємство у Воронезькій та вибухи в Іжевську: де в росіян вибухало та палало цього тижня
18:38
Інтерв’ю
Дональд Трамп
Багато планів Трампа будуть зруйновані в найближчі місяці під впливом непередбачуваних обставин, - британський експерт Грант
18:28
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц пояснив, що він зрозумів про Путіна завдяки проведеній бесіді
18:17
Оновлено
Росіяни обстрілюють будинки, приватний і громадський транспорт у Херсоні: загинули 3 людини, ще 9 поранені
18:06
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
18:00
OPINION
Перш ніж телефонувати Путіну, переночуйте в Києві
17:52
армія КНДР
Яку сумарну кількість вояків КНДР може відправити на війну з Україною: відповідь Bloomberg
17:30
Інтерв’ю
трамп путін
У війні потрібен компроміс, а не капітуляція, і це в інтересах України також, - Фейгін
17:24
В Одесі внаслідок атаки РФ протягом 18 та 19 листопада не працюватимуть школи
17:04
Рівненська АЕС
Через сьогоднішню російську атаку реактори українських АЕС знижували потужність, - Bloomberg
16:48
Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини вдень 17 листопада: загинув 73-річний чоловік, який рибалив на озері
16:41
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
По засобах морського нападу є запас на декілька таких ударів, - капітан запасу ВМС ЗСУ Риженко про масовану атаку росіян вранці 17 листопада
16:36
В Укренерго назвали імена двох енергетиків, яких росіяни вбили ранком на Одещині
16:18
Сергій Нагорняк
Критичних пошкоджень енергетика не зазнала: нардеп Нагорняк про наслідки масованої атаки РФ по Україні
16:04
OPINION
Чи можна і чи треба зупинити повернення в окупацію
15:54
Дональд Туск
"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить": Туск про ефективність розмови Шольца з очільником Кремля
14:54
Ілон Маск
Перша леді Бразилії вилаялася на Ілона Маска на заході G20: мільярдер відреагував
14:53
Папа Римський, Папа Франциск
Папа Франциск закликав розслідувати, чи є війна Ізраїлю проти ХАМАСу геноцидом
14:48
Ексклюзив
Володимир Зеленський
Рейтинг президента Зеленського падає: соціолог Єременко назвав головні причини
14:36
Правозахисниця Ольга Гейко
Українська правозахисниця Ольга Гейко стала лауреаткою "Нагороди Пам'яті народів"
14:00
OPINION
блог Сергій Гузь
Шольц і Путін: ми не уявляємо, якими можуть бути умови миру
13:52
прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо
Прем'єр Канади Трюдо підтримав рішення Шольца провести розмову з Путіним
13:48
У Польщі перша група добровольців Українського легіону склала присягу
У Польщі перша група добровольців Українського легіону склала присягу
13:30
У Познані замість російського консульства планують розмістити українське
13:18
Під час ранкової атаки РФ пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей, - Зеленський
13:13
Національному університету оборони України досі не повернули головний корпус, який у них відібрав Азаров: просять підписати петицію
13:10
Куп'янськ
Британська розвідка проаналізувала наступ росіян на Куп'янськ
13:00
Оновлено
Росіяни зранку атакували Україну ракетами і дронами: у низці регіонів пошкоджено енергооб'єкти, є загиблі та постраждалі
12:40
ізраїль обстріл
Поблизу приватної резиденції Нетаньягу в Кейсарії було запущено кілька сигнальних ракет: підозрюваних затримали
12:32
шахеди, ППО, ЗСУ
Під час ранкової атаки Сили оборони збили 102 ракети та 42 БПЛА
12:19
Ексклюзив
Росія застосувала всі ракети, які змогли накопичити за 2,5 місяці, - авіаексперт Храпчинський
12:03
OPINION
Ілюзія швидких переговорів
11:53
напад з ножем
У китайському коледжі випускник влаштував різанину через провалений іспит: загинуло 8 людей, 17 постраждали
11:49
"Міс Всесвіт 2024": перемогу здобула Вікторія К'єр Тейлвіг з Данії
11:37
Дональд Трамп
Кандидат Трампа на посаду міністра енергетики США Кріс Райт виступає за збільшення виробництва викопного палива
11:31
мокрий сніг
Похолодання, мокрий сніг і вітер: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні погіршиться погода
10:41
Ексклюзив
Дональд Трамп та Ілон Маск
Для Маска все може погано закінчитись, - політолог Рейтерович
10:40
Вранці РФ декілька разів атакувала Нікопольщину артилерією й дронами-камікадзе: 2 людини загинули, ще 5 поранені
10:30
студент, студенти, бакалавр
17 листопада - День студента в Україні. Як виникло свято
10:15
Володимир Зеленський
"Це відповідь Путіна всім, хто телефонував і відвідував його": Зеленський і Сибіга відреагували на масований обстріл України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV