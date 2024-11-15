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Аналітика

Росіяни мають намір вийти на трасу Курахове - Запоріжжя та тиснуть на Покровськ: чим це небезпечно для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
15 листопада, 2024 п'ятниця
20:45
Статті Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Цього тижня ворог намагався активно діяти на підступах до Куп’янська і на Курському фронті, проте основні зусилля противник концентрував саме на Покровському і на Курахівському напрямках

Зміст

Курахове

Ворог здійснював атаки на Курахове з трьох напрямків: з півночі, з півдня і зі сходу. Північ – це рух від Сонцівки на Старі Терни, а також від майже захопленої Іллінки вздовж північного берега, водосховища. Мета з цієї ділянки противника – вийти на трасу Курахове - Запоріжжя, це головна логістична артерія для Курахового, аби ускладнити забезпечення наших військ.

З півдня ворог просувався до Дальнього, що є небезпечно для ЗСУ, адже між Дальнім та Успенівкою утворилася так звана кишеня. Це створює певні загрози для бригад, які утримують оборону на цій ділянці. Зокрема, там перебуває наша 79-та окрема штурмова бригада та 33-тя механізована бригада разом з підрозділами територіальної оборони.

Також тривають атаки на місто зі сходу. Тут ворог якраз намагається здійснювати тактику, яка була випробувана на інших напрямках. Малі штурмові групи намагаються пройти в Курахове, закріпитися в підвалах або на будь-яких можливих ділянках. Потім на підтримку цих груп скеровуються інші підрозділи росіян, і тут важливо їх вчасно знищувати користуючись з усіх засобів ураження, що і роблять бійці 46-ї окремої аеромобільної бригади, стримуючи ці фронтальні атаки. 

Зараз у ворога тут перевага в живій силі за підтримки авіації та КАБів. Противник намагається потіснити оборону ЗСУ. Хоча головні зусилля ворога зараз сконцентровані на охопленні з флангів Курахового. Але це не означає, що немає тиску і на інших ділянках. 

Покровськ

На Покровському напрямку ворог не зупиняє своїх дій. Денис - аеророзвідник 2-го батальйону 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша - розповів, як саме військові тримають там оборону. За його словами, ворог далі намагається просуватися по трасі з Селидового на Покровськ.

"Ми відчуваємо доволі сильний тиск. Хоча, безперечно, зараз більше зусиль ворог застосовує на Курахівському напрямку, щоб продавити нашу оборону. Але на Покровському напрямку інтенсивність штурмів не зменшилася, як і кількість живої сили, яку застосовує ворог. Повернулося застосування бронетехніки, хоча поки що не таке масове, як після захоплення ворогом Авдіївки навесні", - сказав він.


Штурми не зупиняються, ворог постійно намагається прорватися до позицій ЗСУ, каже Денис. Тривають постійні інтенсивні атаки, інколи з перервою лише в кілька годин на добу. Українські військові протидіють ворожим штурмам. Аеророзвідка заздалегідь виявляє висування ворожої піхоти чи бронетехніки. ЗСУ працюють всіма вогневими засобами, застосовують ПТРК, дрони.  Своєю чергою, ворог продовжує застосовувати КАБи на Покровському напрямку. Хоча порівняно з квітнем і травнем місяцем, зараз їх менше. 

Школа FPV 3-ї ОШБ "Kill House"

Вело, інструктор школи FPV 3 ОШБ "Kill House", розповів, що головною метою створення такої школи є якісне навчання людей пілотуванню, а також різним матеріалам по частотах, антенах, про те, як працює радіоелектронна боротьба та радіоелектронна розвідка. 

"Я вважаю, що в нинішніх реаліях кожен цивільний має це все знати. Також наша головна мета була в тому, щоб розірвати цю соціальну межу між військовими та цивільними. До нас приходять як цивільні, так і військові, і коли вони проходять у нас курс, знайомляться з військовими. За допомогою цих знайомств вони навіть долучаються до бригади, тобто вони перестають боятися фронту", - зазначив Вело.

За його словами, FPV тема дуже швидко розвивається, і якщо постійно викладати старий матеріал, це буде не дуже ефективно.

"Ми постійно на зв’язку з інженерами, оновлюємо цю інформацію. Дуже багато нових розробок саме в радіоелектронній боротьбі є у ворога, і ми збираємося з нашими інженерами, з військовими інженерами, які залучені до цієї справи, і вже придумуємо, як обійти якусь техніку, радіоелектронну боротьбу, розвідку. Ми постійно оновлюємо програму і кажемо про це учням. Коли людина складає іспит на дронах, саме на семидюймових, ми можемо надати таку можливість. У FPV-розрахунку є перший пілот і другий пілот. Другий пілот виступає як штурман, і учні збираються: перший пілот виступає в ролі пілота, а другий пілот вже виступає в ролі штурмана. Він по карті ситуаційної обізнаності коригує його, куди йому треба летіти по заданих координатах. Це саме те, що ми зараз на базовому курсі можемо надати людям", - розповів інструктор. 

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Сергій Згурець
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російська армія
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