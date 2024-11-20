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Головна Війна з Росією Ворог посилив обстріли та продовжує штурми, щоб захопити Часів Яр, але не має просувань, - 24-та ОМБр
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Ворог посилив обстріли та продовжує штурми, щоб захопити Часів Яр, але не має просувань, - 24-та ОМБр

Оксана Ліховід
20 листопада, 2024 середа
09:48
Війна з Росією Карта бойових дій за 13-20листопада

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін зазначив, що ворог посилив обстріли позицій Сил оборони у Часовому Ярі та тилових районів на Краматорському напрямку

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залишається непростою. Противник намагається взяти під контроль місто Часів Яр, проводячи операції. Ворог посилив обстріли з різних видів озброєнь, як позицій наших хлопців, так і тилових районів Краматорського напрямку", - зауважив Полухін.

За словами представника пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила, інтенсивні штурми продовжуються, але не стають більш масштабними. Ворог використовує малі піхотні групи й далі застосовує тактику спроби зайти в тил до наших позицій, щоб зняти відео свого просування та залишитися там заблокованим. Наші хлопці швидко справляються з цими групами. Насправді ж просування противника немає, а його позиції в районі за каналом не закріплені - він просто намагається проскакувати туди.

"У самому місті Часів Яр для них є велика складність у просуванні, оскільки дійсно малими піхотними групами вони можуть непомітно пройти через канал, але провести просування механізованим штурмом або власною технікою вони не здатні", - наголосив Полухін.

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила також додав, що мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр зруйнований, і ворогу майже неможливо під'їхати технікою, так само як і через канал Сіверський Донець.

  • Від початку доби 19 листопада на фронті відбулось 130 бойових зіткнень. На Покровському та Курахівському напрямках росіяни 59 разів атакували позиції Сил оборони.
  • Військовий експерт полковник ЗСУ речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що ворог має достатньо ресурсів не лише для атак у районі Курахового, а й на інших ділянках фронту.
 
 
 
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Часів Яр
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