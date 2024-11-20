Ворог посилив обстріли та продовжує штурми, щоб захопити Часів Яр, але не має просувань, - 24-та ОМБр

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація залишається непростою. Противник намагається взяти під контроль місто Часів Яр, проводячи операції. Ворог посилив обстріли з різних видів озброєнь, як позицій наших хлопців, так і тилових районів Краматорського напрямку", - зауважив Полухін.

За словами представника пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила, інтенсивні штурми продовжуються, але не стають більш масштабними. Ворог використовує малі піхотні групи й далі застосовує тактику спроби зайти в тил до наших позицій, щоб зняти відео свого просування та залишитися там заблокованим. Наші хлопці швидко справляються з цими групами. Насправді ж просування противника немає, а його позиції в районі за каналом не закріплені - він просто намагається проскакувати туди.

"У самому місті Часів Яр для них є велика складність у просуванні, оскільки дійсно малими піхотними групами вони можуть непомітно пройти через канал, але провести просування механізованим штурмом або власною технікою вони не здатні", - наголосив Полухін.

Представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила також додав, що мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр зруйнований, і ворогу майже неможливо під'їхати технікою, так само як і через канал Сіверський Донець.