Росіяни спалюють значні ресурси в пеклі війни: полковник ЗСУ про ситуацію на східному напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі ворог активно наступає на 7 ділянках фронту. Якщо противник візьме під контроль територію в районі Курахового, він проведе передислокацію сил та засобів, посилюючи штурмові загони, щоб далі рушити в напрямку Покровської агломерації", - припустив Селезньов.

За словами військового експерта, схожий сценарій спостерігався після окупації Вугледара. Спочатку було тижневе затишшя, а згодом ворог відновив наступ, створюючи серйозні проблеми для наших сил у районі річки Сухі Яли, розташованої на південь від Курахового.

"Тому не варто мати ілюзій. Ворог має достатньо ресурсів не лише для атаки в районі Курахового, створюючи загрози Покровській агломерації, але й для створення серйозних проблем нашим оборонцям південніше від Часового Яру. Це означає, що в зоні ризику також опиняються наші оборонці Торецька", - наголосив Селезньов.

Полковник ЗСУ також додав, що ворог може створити чимало проблем для наших оборонців на Куп'янському напрямку, а в перспективі й на Лиманському.

"Здається, що противник буде рушити вниз по течії річки Оскіл, щоб доєднатися до угруповання російської армії, яке діє у напрямку Лимана. Це дозволить йому формувати плацдарм, що становитиме загрозу для Слов'янсько-Краматорської агломерації", - зауважив Селезньов.

Військовий експерт резюмував, що ситуація на фронті залишається складною, значною мірою через те, що противник має значні ресурси, які він готовий спалювати в пеклі війни заради здобуття територіальних здобутків.