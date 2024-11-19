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Ексклюзив

Росіяни спалюють значні ресурси в пеклі війни: полковник ЗСУ про ситуацію на східному напрямку

Оксана Ліховід
19 листопада, 2024 вiвторок
15:29
Війна з Росією

Військовий експерт полковник ЗСУ речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017 рр.) Владислав Селезньов зазначив, що ворог має достатньо ресурсів не лише для атак у районі Курахового, а й на інших ділянках фронту

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі ворог активно наступає на 7 ділянках фронту. Якщо противник візьме під контроль територію в районі Курахового, він проведе передислокацію сил та засобів, посилюючи штурмові загони, щоб далі рушити в напрямку Покровської агломерації", - припустив Селезньов. 

За словами військового експерта, схожий сценарій спостерігався після окупації Вугледара. Спочатку було тижневе затишшя, а згодом ворог відновив наступ, створюючи серйозні проблеми для наших сил у районі річки Сухі Яли, розташованої на південь від Курахового.

"Тому не варто мати ілюзій. Ворог має достатньо ресурсів не лише для атаки в районі Курахового, створюючи загрози Покровській агломерації, але й для створення серйозних проблем нашим оборонцям південніше від Часового Яру. Це означає, що в зоні ризику також опиняються наші оборонці Торецька", - наголосив Селезньов.

Полковник ЗСУ також додав, що ворог може створити чимало проблем для наших оборонців на Куп'янському напрямку, а в перспективі й на Лиманському.

"Здається, що противник буде рушити вниз по течії річки Оскіл, щоб доєднатися до угруповання російської армії, яке діє у напрямку Лимана. Це дозволить йому формувати плацдарм, що становитиме загрозу для Слов'янсько-Краматорської агломерації", - зауважив Селезньов.

Військовий експерт резюмував, що ситуація на фронті залишається складною, значною мірою через те, що противник має значні ресурси, які він готовий спалювати в пеклі війни заради здобуття територіальних здобутків.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1610 військових. Загальні втрати окупантів за час великої війни сягнули 724 тисячі осіб.
  • Протягом доби, 18 листопада, на фронті між двома арміями зафіксували 143 бойових зіткнення. На Курщині Сили оборони відбили 22 ворожі штурмові дії.



     
Теги:
Новини
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
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Куп'янськ
Лиман
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