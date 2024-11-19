Масований обстріл: чого чекати далі?
За 1000 днів великої війни Сили оборони знищили понад 724 тис. окупантів
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1610 військових. Загальні втрати окупантів за час великої війни сягнули 724 тисячі осіб
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 724 050 (+1610) осіб,
- танків ‒ 9382 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 092 (+33) од,
- артилерійських систем – 20 632 (+46) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 999 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 111 (+38),
- крилаті ракети ‒ 2754 (+1) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 548 (+120) од,
- спеціальна техніка ‒ 3672 (+17) од.
Дані уточнюються.
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