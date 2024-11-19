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Від початку доби на фронті відбулось 86 боєзіткнень. Найгарячіше на Покровському та Курахівському напрямках

Марія Науменко
19 листопада, 2024 вiвторок
16:34
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби 19 листопада на фронті відбулось 86 бойових зіткнень. На Покровському та Курахівському напрямках росіяни 32 рази атакували позиції Сил оборони

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

"Ситуація на фронті залишається напруженою. Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися вглибину територією України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами планів наступу", - зазначили у Генштабі.

На цей час кількість бойових зіткнень становить 86. Найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках.

Окупанти продовжують застосування авіації  та артилерії по прикордонних районах Сумської області. Під артилерійськими обстрілами опинились райони населених пунктів Журавка, Водолаги, Волфине, Рясне, Мезенівка, Басівка, з РСЗВ ворог бив по Олександрії та Юнаківці.

За наявною інформацією на даний час, російська авіація скинула 14 керованих авіаційних бомб по території Курської області РФ.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку російські терористи чотири рази штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, на даний час дві атаки ворога вже відбиті.

П’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку, в районах населених пунктів Кіндрашівка, Лозова та Кругляківка, отримав гідну відсіч.

На Лиманському напрямку противник намагається просунутися поблизу Греківки, Новоєгорівки, Торського та Тернів. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже вісім боєзіткнень, досі триває одне.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте, скинув 13 КАБів в районах Сіверська та Закітного.

На Краматорському напрямку триває одне боєзіткнення поблизу Ступочок. Авіабомбами ворог бив по районах населених пунктів Стінки та Миколаївка.

На Торецькому напрямку кількість ворожих атак збільшилась до шести. Окупанти атакують біля населених пунктів Торецьк, Дружба та Щербинівка, де наші захисники відбили три атаки, ще три боєзіткнення триває. Водночас противник завдавав авіаударів по Романівці, Костянтинівці та Сухій Балці.

Найактивніше ворог атакував українських захисників на Покровському напрямку.  Тут впродовж дня агресор здійснив 19 атак в районах Променя, Лисівки, Петрівки, Даченського, Пустинки та Пушкіного. Сили оборони стримують натиск та відбили 16 атак противника, три боєзіткнення триває. Противник завдав авіаударів в районах Старої Миколаївки та Олександрополя.

Напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де від початку доби загарбник 13 разів атакував наші підрозділи. Намагався просунутися поблизу Новоселидівки, Сонцівки, Берестків, Курахового, Дальнього та Антонівки, завдав авіаційних ударів по Романівці та Ганнівці, на даний час тривають бої у шести локаціях, вже відбито сім атак. 

На Времівському напрямку наші війська відбили вісім атак в районах Костянтинопольського, Трудового, Роздольного та Новодарівки. Три боєзіткнення тривають в напрямку Великої Новосілки, куди російські загарбники до того ж скинули вже три КАБи.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили ворожий штурм в бік Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку відбулась одна безуспішна атака загарбників.

На інших напрямках фронту суттєвих змін не відбулося.

  • Протягом доби 18 листопада на фронті між двома арміями зафіксували 143 бойових зіткнення. На Курщині Сили оборони відбили 22 ворожі штурмові дії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
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Харків
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