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РФ за добу війни в Україні втратила 1690 військових, 8 танків і 91 дрон
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 1690 військовослужбовців. Сили оборони знищили 8 танків і 91 безпілотник
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 725 740 (+1690) осіб,
- танків ‒ 9390 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 119 (+27) од,
- артилерійських систем – 20 681 (+49) од,
- РСЗВ – 1252 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1001 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 202 (+91),
- крилаті ракети ‒ 2756 (+2) од,
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 648 (+100) од,
- спеціальна техніка ‒ 3674 (+2) од.
Дані уточнюються.
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