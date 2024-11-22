У пожежному режимі керівництво РФ штовхає особовий склад на штурми, - комбат ударних БпАК "АХІЛЛЕС" про Куп'янщину

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Куп'янщині складна через чисельність противника. Росіяни не змогли виконати завдання до 1 листопада - вийти на Куп'янськ-Вузловий і закріпитися там. Як наслідок, зараз в пожежному режимі керівництво російсько-окупаційних військ постійно штовхає особовий склад російських окупантів досягати результату на полі бою в режимі камікадзе", - зауважив Федоренко.

За словами командира Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС", ворог проводить штурмові дії як вдень, так і вночі, рухаючись як малими групами, так і намагаючись залучити високоманеврову техніку, періодично використовуючи броньовану техніку. Однак за цей тиждень противник не досяг успіхів на полі бою.

Командир Батальйону ударних БпАК "АХІЛЛЕС" також додав, незалежно від погоди та часу доби Сили оборони продовжують ефективно виконувати бойові завдання, що приносить нам успіх.

"Якщо казати про відтинок Глибокого, Сили оборони продовжують тримати динаміку й ініціативу на своєму боці, своєчасно виявляти ворога, нищити його і не допускати можливості противника штурмувати наші позиції. За тиждень, який минає, противник не мав жодних тактичних успіхів на полі бою, втративши значну кількість особового складу та техніки", - наголосив Федоренко.